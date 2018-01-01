編成変更

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10/7（日）放送「ブレイザーズ＠TV」子番号変更に伴う編成変更

（2018年9月28日）

表題の件、  以下の通り、子番号を変更いたします。
 
10月7日（日）10:45-11:00
【変更前】
10:45-11:00　ブレイザーズ＠TV #67

【変更後】
10:45-11:00　ブレイザーズ＠TV #66
 
以上
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