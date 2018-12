表題の件、対戦決定に伴いサブタイトルに情報を追加いたしました。

12月9日 (日) 6:00~8:30

<第1節>関西学院大学 vs 近畿大学(8.25EXPO FLASH FIELD)



12月10日 (月) 6:00~8:30

<第2節>関西学院大学 vs 神戸大学(9.8王子スタジアム)



12月11日 (火) 6:00~8:30

<第3節>関西学院大学 vs 龍谷大学(9.23王子スタジアム)



12月12日 (水) 6:00~8:30

<第4節>関西学院大学 vs 甲南大学(10.7王子スタジアム)



12月13日 (木) 6:00~8:30

<第5節>関西学院大学 vs 京都大学(10.19西京極陸上競技場)



12月14日 (金) 6:00~8:30

<第6節>関西学院大学 vs 関西大学(11.4万博記念競技場)



12月14日 (金) 8:30~11:00

<第7節>関西学院大学 vs 立命館大学(11.18万博記念競技場)



以上