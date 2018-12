表題の件、「GET!ファイターズSP 新人合同自主トレ」追加編成に伴い、以下の通り編成変更します。

1月9日(水)10:00-16:00

【変更前】

10:00-11:00 大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 麒麟・千鳥のニ笑流TV #14

11:00-11:30 ATPテニスマガジン #434

11:30-11:45 川崎漁業組合 #7 「米水津編」

11:45-12:00 川崎漁業組合 #8 「鶴見編①」

12:00-15:00 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #496 「11.30~12.2札幌ススキノマルスジム」

15:00-16:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #1 「第82回大会1回戦 智弁和歌山 vs 高岡商 強振西川遥輝意地の適時三塁打」

【変更後】

10:00-12:00 【生】GET!ファイターズSP 新人合同自主トレ 「(1.9鎌スタ)」

12:00-13:00 大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 麒麟・千鳥のニ笑流TV #14

13:00-16:00 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #496 「11.30~12.2札幌ススキノマルスジム」

1月14日(月)10:00-12:00

【変更前】

10:00-11:00 痛快!明石家電視台 #1228 「集合強烈キャラ漁師10人!鳥羽一郎壮絶マグロ漁」

11:00-11:30 インフォメーション

11:30-11:45 YAMATOの元気めしキッチン! #1 「YAMATO流 ドリームタッグカレー」

11:45-12:00 YAMATOの元気めしキッチン! #2 「YAMATO流 ファイト復活!スタイリッシュちゃんこ鍋」

12:00-16:00 2018アジアウインターベースボールリーグ in 台湾 「NPBイースタン・リーグ選抜 vs NPBウエスタン・リーグ選抜(12.5台中)」

【変更後】

10:00-12:00 【生】GET!ファイターズSP 新人合同自主トレ 「(1.14鎌スタ)」

12:00-15:11 2018アジアウインターベースボールリーグ in 台湾 「NPBイースタン・リーグ選抜 vs NPBウエスタン・リーグ選抜(12.5台中)」

15:11-16:00 痛快!明石家電視台 #1228 「集合強烈キャラ漁師10人!鳥羽一郎壮絶マグロ漁」

1月17日(木)23:00-25:00

【変更前】

23:00-25:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #27 「北海道日本ハム vs 阪神(2016.6.12開催) 交流戦初 大谷翔平リアル二刀流」

【変更後】

23:00-25:00 GET!ファイターズSP 新人合同自主トレ「1.9(鎌スタ)」

1月18日(金)23:00-25:00

【変更前】

23:00-25:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #28 「北海道日本ハム vs オリックス(2017.10.4開催) 4番ピッチャー大谷翔平 二刀流集大成」

【変更後】

23:00-25:00 GET!ファイターズSP 新人合同自主トレ「1.14(鎌スタ)」

以上