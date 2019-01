表題の件、ファイターズキャンプの詳細日程が発表されましたので、以下の通り編成変更します。

2月9日(土)25:00-翌10:00

【変更前】

25:00-26:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #5 「浦和学院 vs 済美 マリーンズ3位・小島和哉(2013.4.3開催)」

26:00-翌6:00【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~アリゾナ~ 「2.9」

6:00-7:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #6 「横浜 vs 八戸学院光星 イーグルス6位・渡邊佳明(2014.3.27開催)」

7:00-7:30 エクストリーム・ドローン・ワールド~トップエクストリーマーを追え~ #1 「叶幸司 ~ウィンドサーフィンの新しい可能性を求めて~」

7:30-10:00 Vリーグ 2018-19 「~女子~KUROBE vs 久光製薬(2.9黒部市総合体育センター)」

【変更後】

25:00-27:30 Vリーグ 2018-19 「~女子~KUROBE vs 久光製薬(2.9黒部市総合体育センター)」

27:30-27:45 川崎漁業組合 #11 「鶴見編②」

27:45-28:00 川崎漁業組合 #12 「シロウオ漁編」

28:00-翌8:00【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~アリゾナ~ 「2.9」

8:00-9:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #6 「横浜 vs 八戸学院光星 イーグルス6位・渡邊佳明(2014.3.27開催)」

9:00-9:30 エクストリーム・ドローン・ワールド~トップエクストリーマーを追え~ #1 「叶幸司 ~ウィンドサーフィンの新しい可能性を求めて~」

9:30-10:00 エクストリーム・ドローン・ワールド~トップエクストリーマーを追え~ #2 「大沢広貴 ~ウェイクボードで世界を目指す高校生ライダーの挑戦~」

2月10日(日)11:00-15:00

【変更前】

11:00-15:00【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE+~アリゾナ&沖縄~ #7

【変更後】

11:00-15:00 GET!ファイターズキャンプLIVE~アリゾナ~ 「2.9」

2月10日(日)24:00-翌8:00

【変更前】

24:00-28:00 GET!ファイターズキャンプLIVE+~アリゾナ&沖縄~ #7

28:00-翌8:00【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~アリゾナ~ 「2.10」

【変更後】

24:00-26:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #28 「北海道日本ハム vs オリックス(2017.10.4開催) 4番ピッチャー大谷翔平 二刀流集大成」

26:00-翌6:00【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~アリゾナ~ 「2.10」

6:00-7:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #5 「浦和学院 vs 済美 マリーンズ3位・小島和哉(2013.4.3開催)」

7:00-8:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #6 「横浜 vs 八戸学院光星 イーグルス6位・渡邊佳明(2014.3.27開催)」

2月11日(月)11:00-15:00

【変更前】

11:00-15:00 GET!ファイターズキャンプLIVE~アリゾナ~ 「2.10」

【変更後】

11:00-15:00【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE+~アリゾナ&沖縄~ #7

2月20日(水)11:30-16:30

【変更前】

11:30-12:00 エクストリーム・ドローン・ワールド~トップエクストリーマーを追え~ #2 「大沢広貴 ~ウェイクボードで世界を目指す高校生ライダーの挑戦~」

12:00-12:30 インフォメーション

12:30-16:30【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~沖縄~ 「2.20」

【変更後】

11:30-11:55 エクストリーム・ドローン・ワールド~トップエクストリーマーを追え~ #2 「大沢広貴 ~ウェイクボードで世界を目指す高校生ライダーの挑戦~」

11:55-12:25 インフォメーション

12:25-16:30【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~沖縄~ 「2.20」

2月21日(木)11:30-16:30

【変更前】

11:30-12:00 エクストリーム・ドローン・ワールド~トップエクストリーマーを追え~ #3 「阿出川潤 ~海を知り尽くしたリアルウォーターマン~」

12:00-12:30 インフォメーション

12:30-16:30【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~沖縄~ 「2.21」

【変更後】

11:30-11:55 エクストリーム・ドローン・ワールド~トップエクストリーマーを追え~ #3 「阿出川潤 ~海を知り尽くしたリアルウォーターマン~」

11:55-12:25 インフォメーション

12:25-16:30【生】 GET!ファイターズキャンプLIVE~沖縄~ 「2.21」

以上