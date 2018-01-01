5月ATPローマ大会スケジュール発表に伴う編成変更
（2019年4月25日）
表題の件、ATPローマ大会のスケジュール発表に伴い、以下の通り編成変更いたします。
5月16日（木）18:00-翌8:00
【変更前】
18:00-18:15 YAMATOの元気めしキッチン！Round 2 #3 ｢RED＆WHITE全知全能パスタ｣
18:15-18:30 YAMATOの元気めしキッチン！Round 2 #4 ｢黄金のふわとろオムそば｣
18:30-19:00 ATPテニスマガジン #452
19:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜本戦第5日＞｣
【変更後】
18:00-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜本戦第5日＞｣
5月17日（金）17:00-26:30
【変更前】
17:00-19:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #509 ｢4.28アクロス福岡他｣
19:00-26:30【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝1～3＞｣
【変更後】
17:00-17:15 YAMATOの元気めしキッチン！Round 2 #3 ｢RED＆WHITE全知全能パスタ｣
17:15-17:30 YAMATOの元気めしキッチン！Round 2 #4 ｢黄金のふわとろオムそば｣
17:30-18:00 ATPテニスマガジン #452
18:00-26:30【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜準々決勝1～3＞｣
5月18日（土）26:58-翌8:00
【変更前】
26:58-翌6:30【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝2＞｣
6:30-7:00 めざせ健康美！ネイチャーヨガ #5 ｢代謝改善｣
7:00-7:30 世界最大のトレイルランレース UTMB2018ハイライト #1
7:30-8:00 世界最大のトレイルランレース UTMB2018ハイライト #2
【変更後】
26:58-翌8:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢BNLイタリア国際～ローマ～＜準決勝2＆ダブルス決勝＞｣
以上