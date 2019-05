表題の件、大会名変更に伴い以下の通り編成変更いたします。



5月31日(金)21:00-23:00

6月2日(日)26:00-28:00

6月10日(月)20:00-22:00

6月14日(金)28:00-翌6:00

【変更前】

OZアカデミー 女子プロレス「「~Happen is something tonight~」 5.12新宿FACE」

【変更後】

OZアカデミー 女子プロレス「「~Something is happening tonight~」 5.12新宿FACE」

以上