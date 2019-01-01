編成変更

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ブレイザーズ＠TV#74緊急編成に伴う編成変更

（2019年5月14日）

表題の件、ブレイザーズ＠TV#74緊急編成に伴い以下の通り編成変更いたします。

5月25日（土）7:30-11:00
【変更前】
7:30-11:00　DRAGON GATE 無限大～infinity～ ｢4.10後楽園ホール完全版｣
【変更後】
7:30-10:45　DRAGON GATE 無限大～infinity～ ｢4.10後楽園ホール完全版｣
10:45-11:00　ブレイザーズ＠TV #74

5月30日（木）11:30-14:30
【変更前】
11:30-14:30　全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet #403 ｢2019 チャンピオン･カーニバル　4.28後楽園ホール｣
【変更後】
11:30-14:15　全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet #403 ｢2019 チャンピオン･カーニバル　4.28後楽園ホール｣
14:15-14:30　ブレイザーズ＠TV #74

6月7日（金）5:00-10:00
【変更前】
5:00-10:00　第68回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 ｢～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）｣
【変更後】
5:00-9:45　第68回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 ｢～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）｣
9:45-10:00　ブレイザーズ＠TV #74

以上

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