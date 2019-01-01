ブレイザーズ＠TV#74緊急編成に伴う編成変更
（2019年5月14日）
表題の件、ブレイザーズ＠TV#74緊急編成に伴い以下の通り編成変更いたします。
5月25日（土）7:30-11:00
【変更前】
7:30-11:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ ｢4.10後楽園ホール完全版｣
【変更後】
7:30-10:45 DRAGON GATE 無限大～infinity～ ｢4.10後楽園ホール完全版｣
10:45-11:00 ブレイザーズ＠TV #74
5月30日（木）11:30-14:30
【変更前】
11:30-14:30 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #403 ｢2019 チャンピオン･カーニバル 4.28後楽園ホール｣
【変更後】
11:30-14:15 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #403 ｢2019 チャンピオン･カーニバル 4.28後楽園ホール｣
14:15-14:30 ブレイザーズ＠TV #74
6月7日（金）5:00-10:00
【変更前】
5:00-10:00 第68回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 ｢～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）｣
【変更後】
5:00-9:45 第68回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 ｢～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）｣
9:45-10:00 ブレイザーズ＠TV #74
以上