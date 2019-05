本日（5/21）プロ野球～ファーム～「北海道日本ハム vs 巨人」雨天中止に伴う編成変更

表題の件、 本日のプロ野球ファーム中継(ファイターズ)の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。



5月21日(火)12:55-17:00

【変更前】

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 巨人(5.21鎌スタ)」

【変更後】

12:55-14:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #5 「浦和学院 vs 済美 マリーンズ3位・小島和哉(2013.4.3開催)」

14:00-15:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #6 「横浜 vs 八戸学院光星 イーグルス6位・渡邊佳明(2014.3.27開催)」

15:00-16:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #7 「履正社 vs 福知山成美 スワローズ2位・中山翔太(2014.3.31開催)」

16:00-17:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #8 「報徳学園 vs 多治見 カープ1位・小園海斗(2017.3.20開催)」

以上