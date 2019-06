本日（6/7）プロ野球～ファーム～「北海道日本ハム vs 横浜DeNA」雨天中止に伴う編成変更

表題の件、 本日のプロ野球ファーム中継(ファイターズ)の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。



6月7日(金)12:55-17:00

【変更前】

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 横浜DeNA(6.7鎌スタ)」

【変更後】

12:55-14:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #9 「早稲田実 vs 明徳義塾 ホークス3位・野村大樹(2017.3.24開催)」

14:00-15:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #10 「報徳学園 vs 履正社 カープ1位・小園海斗(2017.3.30開催)」

15:00-16:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #11 「大阪桐蔭 vs 履正社 ドラゴンズ1位・根尾昂/マリーンズ1位・藤原恭大(2017.4.1開催)」

16:00-17:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #12 「明秀日立 vs 瀬戸内 ジャイアンツ2位・増田陸(2018.3.23開催)」



6月7日(金)23:00-27:00

【変更前】

23:00-27:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 横浜DeNA(6.7鎌スタ)」

【変更後】

23:00-24:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #18 「大阪桐蔭 vs 智弁和歌山 ドラゴンズ1位・根尾昂/マリーンズ1位・藤原恭大/カープ3位・林晃汰(2018.4.4開催)」

24:00-25:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #1 「国学院久我山 vs 九州学院 マリーンズ7位・松田進 (2011.3.26開催)」

25:00-26:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #2 「鳴門 vs 宇都宮商 ホークス4位・板東湧梧 (2013.3.23開催)」

26:00-27:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #3 「関西 vs 高知 イーグルス7位・小郷裕哉 (2013.3.25開催)」

以上