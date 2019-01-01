6/26～「ベリーベリー！base」「痛快！明石家電視台」編成変更

表題の件、都合により下記のとおり編成変更いたします。

6月26日（水）11:00-12:00

【変更前】

大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #10

【変更後】

大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6

6月26日（水）15:00-16:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1229 「集合人気アイスクリーム！他社おすすめアイスにさんま雨上がり大興奮」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1233 「大集合MBSアナウンサー！新人さんま初対面SP」

6月26日（水）16:00-17:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1230 「集合写真家9人！週刊誌でさんま自宅張り込み!?」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1237 「大集合肉体改造お約束！人気インストラクターSP」

6月27日（木）9:00-10:00

【変更前】

大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #10

【変更後】

大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #9

7月2日（火）8:30-10:00

【変更前】

8:30-10:00 痛快！明石家電視台 #1244 「鹿児島の名門高校に突然さんまがやってきた！」

【変更後】

8:30-9:00 島RUN #35 「鹿児島県・種子島で宇宙＆自然体感RUN」

9:00-10:00 痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」

7月8日（月）17:30-18:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #1

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6

7月8日（月）19:30-20:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #2

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #9

7月8日（月）20:30-21:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1231 「集合強烈宝塚ファン50人！知られざるルールとは」

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1238 「世にも珍しいレア夫婦大集合 双子同士で同居40年!?」

7月9日（火）17:30-18:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #4

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #9

7月9日（火）19:30-20:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #5

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #3

7月9日（火）9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1245 「対決！うどんvsそばマニア東大生考案最強うどん」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1247 「大集合木下大サーカス団員！ピエロ月給に不満!?」

7月9日（火）20:30-21:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1232 「大集合芸能人家族！菅田将暉パパ涙のデビュー（秘）話」

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1241 「大集合え!?夫が無収入!?妻が大黒柱夫婦5組10人！」

7月10日（水）16:00-17:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1233 「大集合MBSアナウンサー！新人さんま初対面SP」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1242 「大集合恋愛から衝撃体験まですべて告白女医8人！」

7月10日（水）17:30-18:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #7

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #3

7月10日（水）19:30-20:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #8

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6

7月10日（水）20:30-21:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1234 「大集合アナウンサーSP後編豊崎アナまさかの号泣」

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」

7月11日（木）17:30-18:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #10

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6

7月11日（木）20:30-21:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1235 「秋ロケ鹿児島名門高校さんまサプライズ潜入SP！」

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1247 「大集合木下大サーカス団員！ピエロ月給に不満!?」

7月12日（金）20:30-21:30

【変更前】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1236 「秋ロケ現役高校生300人集合さんまお悩み解決SP」

【変更後】

【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1248 「大集合国際結婚カップル10人ロシアの驚き子育て法」

7月16日（火）9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1248 「大集合国際結婚カップル10人ロシアの驚き子育て法」

7月23日（火）9:00-10:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1247 「大集合木下大サーカス団員！ピエロ月給に不満!?」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1249 「初公開！実はあったさんまビックリマン！美人奥様とチョコ婚」

7月24日（水）15:00-16:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1237 「大集合肉体改造お約束！人気インストラクターSP」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1249 「初公開！実はあったさんまビックリマン！美人奥様とチョコ婚」

7月24日（水）16:00-17:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1238 「世にも珍しいレア夫婦大集合 双子同士で同居40年!?」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1250 「大集合レア物コレクター10人強烈キャラに番組崩壊」

7月31日（水）16:00-17:00

【変更前】

痛快！明石家電視台 #1239 「大集合高身長美女！恋の悩み＆あだ名地獄に大爆笑」

【変更後】

痛快！明石家電視台 #1251 「大集合顔が怖い人！竹内力ミナミの帝王が大暴走」

以上