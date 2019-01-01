6/26～「ベリーベリー！base」「痛快！明石家電視台」編成変更
（2019年6月25日）
表題の件、都合により下記のとおり編成変更いたします。
6月26日（水）11:00-12:00
【変更前】
大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #10
【変更後】
大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6
6月26日（水）15:00-16:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1229 「集合人気アイスクリーム！他社おすすめアイスにさんま雨上がり大興奮」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1233 「大集合MBSアナウンサー！新人さんま初対面SP」
6月26日（水）16:00-17:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1230 「集合写真家9人！週刊誌でさんま自宅張り込み!?」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1237 「大集合肉体改造お約束！人気インストラクターSP」
6月27日（木）9:00-10:00
【変更前】
大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #10
【変更後】
大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #9
7月2日（火）8:30-10:00
【変更前】
8:30-10:00 痛快！明石家電視台 #1244 「鹿児島の名門高校に突然さんまがやってきた！」
【変更後】
8:30-9:00 島RUN #35 「鹿児島県・種子島で宇宙＆自然体感RUN」
9:00-10:00 痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」
7月8日（月）17:30-18:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #1
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6
7月8日（月）19:30-20:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #2
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #9
7月8日（月）20:30-21:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1231 「集合強烈宝塚ファン50人！知られざるルールとは」
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1238 「世にも珍しいレア夫婦大集合 双子同士で同居40年!?」
7月9日（火）17:30-18:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #4
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #9
7月9日（火）19:30-20:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #5
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #3
7月9日（火）9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1245 「対決！うどんvsそばマニア東大生考案最強うどん」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1247 「大集合木下大サーカス団員！ピエロ月給に不満!?」
7月9日（火）20:30-21:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1232 「大集合芸能人家族！菅田将暉パパ涙のデビュー（秘）話」
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1241 「大集合え!?夫が無収入!?妻が大黒柱夫婦5組10人！」
7月10日（水）16:00-17:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1233 「大集合MBSアナウンサー！新人さんま初対面SP」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1242 「大集合恋愛から衝撃体験まですべて告白女医8人！」
7月10日（水）17:30-18:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #7
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #3
7月10日（水）19:30-20:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #8
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6
7月10日（水）20:30-21:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1234 「大集合アナウンサーSP後編豊崎アナまさかの号泣」
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」
7月11日（木）17:30-18:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #10
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】大阪チャンネル presents あの笑いをもう一度 ベリーベリー！base #6
7月11日（木）20:30-21:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1235 「秋ロケ鹿児島名門高校さんまサプライズ潜入SP！」
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1247 「大集合木下大サーカス団員！ピエロ月給に不満!?」
7月12日（金）20:30-21:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1236 「秋ロケ現役高校生300人集合さんまお悩み解決SP」
【変更後】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1248 「大集合国際結婚カップル10人ロシアの驚き子育て法」
7月16日（火）9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1248 「大集合国際結婚カップル10人ロシアの驚き子育て法」
7月23日（火）9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1247 「大集合木下大サーカス団員！ピエロ月給に不満!?」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1249 「初公開！実はあったさんまビックリマン！美人奥様とチョコ婚」
7月24日（水）15:00-16:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1237 「大集合肉体改造お約束！人気インストラクターSP」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1249 「初公開！実はあったさんまビックリマン！美人奥様とチョコ婚」
7月24日（水）16:00-17:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1238 「世にも珍しいレア夫婦大集合 双子同士で同居40年!?」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1250 「大集合レア物コレクター10人強烈キャラに番組崩壊」
7月31日（水）16:00-17:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1239 「大集合高身長美女！恋の悩み＆あだ名地獄に大爆笑」
【変更後】
痛快！明石家電視台 #1251 「大集合顔が怖い人！竹内力ミナミの帝王が大暴走」
以上