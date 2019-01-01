7/1,2,10「痛快！明石家電視台」#1246編成変更
（2019年6月27日）
表題の件、都合により以下のとおり編成変更いたします。
7月1日（月）10:00-11:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」
【変更後】
ひまわりネットワーク & GAORA SPORTS presents 吉本新喜劇 in みよし市 「2.24みよし市・文化センターサンアート」
7月2日（火）9:00-10:00
【変更前】
痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」
【変更後】
ひまわりネットワーク & GAORA SPORTS presents 吉本新喜劇 in みよし市 「2.24みよし市・文化センターサンアート」
7月10日（水）20:30-21:30
【変更前】
【GAORA夏のバラエティ祭り】痛快！明石家電視台 #1246 「整形で大変身8人集合！告白TKO木下が脂肪吸引」
【変更後】
ひまわりネットワーク & GAORA SPORTS presents 吉本新喜劇 in みよし市 「2.24みよし市・文化センターサンアート」
以上