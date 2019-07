7/26～ATPハンブルク大会スケジュール変更に伴う編成変更

表題の件、ATPハンブルク大会のスケジュール変更に伴い、以下の通り編成変更いたします。

7月26日(金)18:30-28:30

【変更前】

18:30-19:00 ATPテニスマガジン #462

19:00-28:30【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準々決勝>」

【変更後】

18:30-28:30【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準々決勝>」

7月27日(土)16:30-27:00

【変更前】

16:30-20:57 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準々決勝>セレクション」

20:57-27:00【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準決勝>」

【変更後】

16:30-20:27 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準々決勝>セレクション」

20:27-27:00【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準決勝>」

7月28日(日)17:15-25:30

【変更前】

17:15-21:45 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準決勝>」

21:45-25:30【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<決勝>」

【変更後】

17:15-18:45 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<準決勝>セレクション」

18:45-22:30【生】 男子テニスATPツアー500 「ハンブルク・ヨーロピアン・オープン<決勝>」

22:30-23:30 2019ファイターズ前半戦セレクション #1 「3.29北海道日本ハム vs オリックス 激熱!開幕戦から魅せたキャプテン男気の一打」

23:30-24:30 2019ファイターズ前半戦セレクション #2 「4.13北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 鉄腕・宮西 前人未到の記録達成!」

24:30-25:30 2019ファイターズ前半戦セレクション #3 「4.25北海道日本ハム vs 楽天 執念でつかんだ4時間27分の激戦」

以上