7/29～ATPワシントン大会スケジュール変更に伴う編成変更

表題の件、ATPワシントン大会のスケジュール変更に伴い、以下の通り編成変更します。

7月29日(月)25:00-翌14:00

【変更前】

25:00-翌5:30 休止

5:30-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第1日>」

【変更後】

25:00-27:00 休止

27:00-翌12:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第1日>」

12:00-13:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #27 「第70回大会決勝 横浜 vs 関大一 白熱のエース対決!松坂大輔×久保康友」

13:00-14:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #28 「第77回大会1回戦 市和歌山商 vs 常総学院 川端慎吾×名門・常総学院」

7月31日(水)23:00-翌14:00

【変更前】

23:00-27:30 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 中日(7.31甲子園)」

27:30-27:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」

27:45-28:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」

28:00-28:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #9 「落とし込み編」

28:15-28:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #10 「ホゴ釣り編」

28:30-28:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #11 「コウイカ釣り編」

28:45-翌5:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #12 「スズキ釣り編」

5:00-5:30 Mr. Legend 添田博道~モルディブ・サーフトリップ~

5:30-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第3日>」

【変更後】

23:00-27:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 中日(7.31甲子園)」

27:00-翌12:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第3日>」

12:00-13:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #29 「第77回大会2回戦 市和歌山商 vs 神村学園 川端慎吾×野上亮磨」

13:00-14:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #30 「第81回大会1回戦 花巻東 vs 鵡川 みちのくのドクターK・菊池雄星 圧巻のセンバツデビュー」

8月3日(土)23:00-翌6:00

【変更前】

23:00-26:57 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク(8.3札幌ドーム)」

26:57-翌6:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<準決勝1>」

【変更後】

23:00-27:30 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク(8.3札幌ドーム)」

27:30-27:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 「モイカ釣り編」

27:45-28:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 「上浦でアジング」

28:00-28:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #9 「落とし込み編」

28:15-28:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #10 「ホゴ釣り編」

28:30-28:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #11 「コウイカ釣り編」

28:45-翌5:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #12 「スズキ釣り編」

5:00-5:30 Mr. Legend 添田博道~モルディブ・サーフトリップ~

5:30-6:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #30

8月4日(日)7:57-13:00

【変更前】

7:57-11:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<準決勝2>」

11:00-11:15 SUNDAYスマイルGOLF #28

11:15-11:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #18

11:30-12:00 インフォメーション

12:00-12:30 K-1 OUTSTANDING #17

12:30-13:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #30

【変更後】

7:57-12:45【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<準決勝>」

12:45-13:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #18

8月4日(日)27:45-翌9:00

【変更前】

27:45-7:30【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<決勝>」

7:30-8:30 2019ファイターズ前半戦セレクション #2 「4.13北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 鉄腕・宮西 前人未到の記録達成!」

8:30-9:00 インフォメーション

【変更後】

27:45-28:45 2019ファイターズ前半戦セレクション #2 「4.13北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 鉄腕・宮西 前人未到の記録達成!」

28:45-翌5:45 2019ファイターズ前半戦セレクション #3 「4.25北海道日本ハム vs 楽天 執念でつかんだ4時間27分の激戦」

5:45-9:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<決勝>」

以上