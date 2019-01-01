7/29～ATPワシントン大会スケジュール変更に伴う編成変更
（2019年7月10日）
表題の件、ATPワシントン大会のスケジュール変更に伴い、以下の通り編成変更します。
7月29日（月）25:00-翌14:00
【変更前】
25:00-翌5:30 休止
5:30-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜本戦第1日＞｣
【変更後】
25:00-27:00 休止
27:00-翌12:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜本戦第1日＞｣
12:00-13:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #27 「第70回大会決勝 横浜 vs 関大一 白熱のエース対決！松坂大輔×久保康友」
13:00-14:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #28 「第77回大会1回戦 市和歌山商 vs 常総学院 川端慎吾×名門・常総学院」
7月31日（水）23:00-翌14:00
【変更前】
23:00-27:30 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 中日（7.31甲子園）｣
27:30-27:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 ｢モイカ釣り編｣
27:45-28:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 ｢上浦でアジング｣
28:00-28:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #9 ｢落とし込み編｣
28:15-28:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #10 ｢ホゴ釣り編｣
28:30-28:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #11 ｢コウイカ釣り編｣
28:45-翌5:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #12 ｢スズキ釣り編｣
5:00-5:30 Mr. Legend 添田博道～モルディブ・サーフトリップ～
5:30-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜本戦第3日＞｣
【変更後】
23:00-27:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 中日（7.31甲子園）｣
27:00-翌12:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜本戦第3日＞｣
12:00-13:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #29 「第77回大会2回戦 市和歌山商 vs 神村学園 川端慎吾×野上亮磨」
13:00-14:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #30 「第81回大会1回戦 花巻東 vs 鵡川 みちのくのドクターK・菊池雄星 圧巻のセンバツデビュー」
8月3日（土）23:00-翌6:00
【変更前】
23:00-26:57 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（8.3札幌ドーム）｣
26:57-翌6:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜準決勝1＞｣
【変更後】
23:00-27:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（8.3札幌ドーム）｣
27:30-27:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #7 ｢モイカ釣り編｣
27:45-28:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #8 ｢上浦でアジング｣
28:00-28:15 川崎憲次郎の釣りつり日記 #9 ｢落とし込み編｣
28:15-28:30 川崎憲次郎の釣りつり日記 #10 ｢ホゴ釣り編｣
28:30-28:45 川崎憲次郎の釣りつり日記 #11 ｢コウイカ釣り編｣
28:45-翌5:00 川崎憲次郎の釣りつり日記 #12 ｢スズキ釣り編｣
5:00-5:30 Mr. Legend 添田博道～モルディブ・サーフトリップ～
5:30-6:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #30
8月4日（日）7:57-13:00
【変更前】
7:57-11:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜準決勝2＞｣
11:00-11:15 SUNDAYスマイルGOLF #28
11:15-11:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #18
11:30-12:00 インフォメーション
12:00-12:30 K-1 OUTSTANDING #17
12:30-13:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #30
【変更後】
7:57-12:45【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜準決勝＞｣
12:45-13:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #18
8月4日（日）27:45-翌9:00
【変更前】
27:45-7:30【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜決勝＞｣
7:30-8:30 2019ファイターズ前半戦セレクション #2 ｢4.13北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 鉄腕・宮西 前人未到の記録達成！｣
8:30-9:00 インフォメーション
【変更後】
27:45-28:45 2019ファイターズ前半戦セレクション #2 ｢4.13北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 鉄腕・宮西 前人未到の記録達成！｣
28:45-翌5:45 2019ファイターズ前半戦セレクション #3 ｢4.25北海道日本ハム vs 楽天 執念でつかんだ4時間27分の激戦｣
5:45-9:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 ｢シティ・オープン～ワシントン～＜決勝＞｣
以上