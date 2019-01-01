8/12～ATPシンシナティ大会スケジュール変更に伴う編成変更
（2019年7月12日）
表題の件、ATPシンシナティ大会のスケジュール変更に伴い、以下の通り編成変更します。
8月12日（月）24:00-翌13:00
【変更前】
24:00-翌13:00【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第2日＞｣
【変更後】
24:00-翌8:00【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第2日＞デイセッション｣
8:00-13:00【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第2日＞ナイトセッション｣
8月13日（火）24:00-翌12:55
【変更前】
24:00-翌12:55【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第3日＞｣
【変更後】
24:00-翌8:00【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第3日＞デイセッション｣
8:00-12:55【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第3日＞ナイトセッション｣
8月14日（水）24:00-翌12:55
【変更前】
24:00-翌12:55【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第4日＞｣
【変更後】
24:00-翌8:00【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第4日＞デイセッション｣
8:00-12:55【生】【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第4日＞ナイトセッション｣
8月17日（土）22:30-翌6:57
【変更前】
22:30-26:30 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準々決勝＞セレクション｣
26:30-27:00 エクストリーム・ドローン・ワールド～トップエクストリーマーを追え～ #6 ｢覚張美咲 ～ハーフパイプで世界を目指す女子高生ライダー～｣
27:00-27:57 パプアニューギニア・サーフトリップ2019
27:57-翌6:57【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準決勝1＞｣
【変更後】
22:30-25:00 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準々決勝＞セレクション｣
25:00-25:57 パプアニューギニア・サーフトリップ2019
25:57-翌5:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜準決勝1＞｣
5:00-6:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2018
6:00-6:30 エクストリーム・ドローン・ワールド～トップエクストリーマーを追え～ #5 ｢美谷島慎 ～ビッグマウンテンライダー「自然との駆け引きと未知への探求」～｣
6:30-6:57 エクストリーム・ドローン・ワールド～トップエクストリーマーを追え～ #6 ｢覚張美咲 ～ハーフパイプで世界を目指す女子高生ライダー～｣
以上