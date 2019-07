本日（7/16）プロ野球～ファーム～「北海道日本ハム vs 楽天」雨天中止に伴う編成変更

表題の件、 本日のプロ野球ファーム中継(ファイターズ)の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。

ご対応よろしくお願いいたします。

7月16日(火)12:55-17:00

【変更前】

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(7.16鎌スタ)」

【変更後】

12:55-14:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #3 「4.25北海道日本ハム vs 楽天 執念でつかんだ4時間27分の激戦」

14:00-15:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #4 「5.29北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 代打一閃!ラストイヤーに煌めく田中賢介」

15:00-16:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #5 「5.30北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 有原&清宮が躍動!圧巻のファイターズ劇場」

16:00-17:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #6 「6.4北海道日本ハム vs 東京ヤクルト 5点差を追いかけ あきらめない戦い」

7月16日(火)23:00-27:00

【変更前】

23:00-27:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(7.16鎌スタ)」

【変更後】

23:00-24:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #7 「6.12北海道日本ハム vs 広島 甲子園の星・吉田輝星 鮮烈デビュー!」

24:00-25:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #8 「6.14北海道日本ハム vs 巨人 日本球界の盟主に一撃!豪打・王柏融」

25:00-26:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #17 「大阪桐蔭 vs 花巻東 ドラゴンズ1位・根尾昂/マリーンズ1位・藤原恭大/ファイターズ5位・柿木蓮/ジャイアンツ4位・横川凱(2018.4.1開催)」

26:00-27:00 センバツプレイバック~2018ドラフト指名選手特集~ #18 「大阪桐蔭 vs 智弁和歌山 ドラゴンズ1位・根尾昂/マリーンズ1位・藤原恭大/カープ3位・林晃汰(2018.4.4開催)」

以上