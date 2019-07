7/30-31 ATPワシントン大会本戦第2日 西岡良仁選手の試合追加に伴う編成変更

表題の件、ATPワシントン大会<本戦第2日>に西岡良仁選手の試合が組まれた為、

以下の通り編成変更して放送いたします。



7月30日(火)22:30-翌14:00

【変更前】

22:30-27:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 中日(7.30甲子園)」

27:00-27:30 世界最大のトレイルランレース UTMB2018ハイライト #1

27:30-28:00 世界最大のトレイルランレース UTMB2018ハイライト #2

28:00-翌5:00 人類の自然界への挑戦 アドベンチャーレーシング・ワールドシリーズ 「デモンストレーションレース~クロアチア~」

5:00-5:30 ATPテニスマガジン #463

5:30-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第2日>」

【変更後】

22:30-26:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 中日(7.30甲子園)」

26:00-翌5:30【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第2日①>」 西岡良仁 vs D.エバンズ

5:30-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアー500 「シティ・オープン~ワシントン~<本戦第2日②>」

以上