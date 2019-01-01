本日（8/14）プロ野球～ファーム～「北海道日本ハム vs 楽天」雨天中止に伴う編成変更
（2019年8月14日）
表題の件、 本日のプロ野球ファーム中継（ファイターズ）の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。
8月14日（水）8:00-17:00
【変更前】
8:00-12:55【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第3日＞ナイトセッション｣
12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 楽天（8.14鎌スタ）｣
【変更後】
8:00-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢ウエスタン＆サザン・オープン～シンシナティ～＜本戦第3日＞ナイトセッション｣
14:00-15:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #2 ｢4.13北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 鉄腕・宮西 前人未到の記録達成！｣
15:00-16:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #3 ｢4.25北海道日本ハム vs 楽天 執念でつかんだ4時間27分の激戦｣
16:00-17:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #4 ｢5.29北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 代打一閃！ラストイヤーに煌めく田中賢介｣
以上