本日（8/14）プロ野球～ファーム～「北海道日本ハム vs 楽天」雨天中止に伴う編成変更

8月14日(水)8:00-17:00

8:00-12:55【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 「ウエスタン&サザン・オープン~シンシナティ~<本戦第3日>ナイトセッション」

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs 楽天(8.14鎌スタ)」

8:00-14:00【生】 【GAORA夏のテニス祭り】男子テニスATPツアーマスターズ1000 「ウエスタン&サザン・オープン~シンシナティ~<本戦第3日>ナイトセッション」

14:00-15:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #2 「4.13北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 鉄腕・宮西 前人未到の記録達成!」

15:00-16:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #3 「4.25北海道日本ハム vs 楽天 執念でつかんだ4時間27分の激戦」

16:00-17:00 2019ファイターズ前半戦セレクション #4 「5.29北海道日本ハム vs 千葉ロッテ 代打一閃!ラストイヤーに煌めく田中賢介」

