本日（8/27）プロ野球「阪神 vs 中日」雨天中止に伴う編成変更

表題の件、 本日のプロ野球中継(タイガース)の雨天中止に伴い、以下の通り編成変更します。



8月27日(火)22:30-27:00

【変更前】

22:30-27:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 中日(8.27甲子園)」

【変更後】

22:30-23:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #24 「第70回大会3回戦 横浜 vs 東福岡 激突!松坂大輔×村田修一・田中賢介」

23:30-24:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #25 「第70回大会準々決勝 横浜 vs 郡山 松坂大輔×秋の近畿王者」

24:30-25:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #26 「第70回大会準決勝 横浜 vs PL学園 松坂大輔×西の名門・PL学園」

25:30-26:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #27 「第70回大会決勝 横浜 vs 関大一 白熱のエース対決!松坂大輔×久保康友」

26:30-27:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #33



以上