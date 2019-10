表題の件、NPBチーム名変更に伴い以下の通り編成変更いたします。



11月27日(水)19:00-23:00

【変更前】

【生】2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾「NPBウエスタン・リーグ選抜 vs 味全ドラゴンズ(11.27台中)」

【変更後】

【生】2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾「NPBホワイト vs 味全ドラゴンズ(11.27台中)」

11月27日(水)28:30-翌8:30

【変更前】

2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾「NPBウエスタン・リーグ選抜 vs 味全ドラゴンズ(11.27台中)」

【変更後】

2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾「NPBホワイト vs 味全ドラゴンズ(11.27台中)」

以上