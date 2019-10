表題の件、台風19号の影響で試合が順延&開催場所変更となりましたので以下のとおりサブタイトルを変更します。

10月19日 (土) 5:00~10:00

10月19日 (土) 20:00~25:00

【変更前】

関西学生アメリカンフットボール 「<第5節>京都大学 vs 同志社大学/関西大学 vs 立命館大学(10.12ヤンマーフィールド長居)」

【変更後】

関西学生アメリカンフットボール 「<第5節>京都大学 vs 同志社大学/関西大学 vs 立命館大学(10.15&16EXPO FLASH FIELD)」

以上