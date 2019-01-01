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2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣中継延長に伴う編成変更
（2019年10月25日）
2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣放送延長となりましたので、以下のとおり再放送も放送時間を延長しお届けします。
10月26日（土）8:00-10:30
【
変更
前】
8:00-10:00 2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣
10:00-10:30 インフォメーション
【
変更
後】
8:00
-10:30
2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣
以上
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