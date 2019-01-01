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2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣中継延長に伴う編成変更

（2019年10月25日）

2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣放送延長となりましたので、以下のとおり再放送も放送時間を延長しお届けします。
   
10月26日（土）8:00-10:30
変更前】
8:00-10:00　2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣
10:00-10:30　インフォメーション
変更後】
8:00-10:30　2019 NOBUTA GROUP マスターズGCレディース ｢＜第2日＞｣
以上
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