11/24北海道日本ハムファイターズ ファンフェスティバル2019スケジュール決定に伴う編成変更
（2019年10月24日）
ファイターズファンフェスティバルのスケジュール決定に伴い、以下の通り編成変更いたします。
11月24日（日）8:00-21:00
【変更前】
8:00-10:45【生】 2019ダンロップフェニックストーナメント ｢＜最終日①＞｣
10:45-16:30【生】 北海道日本ハムファイターズ ファンフェスティバル2019 ｢（11.24札幌ドーム）｣
16:30-21:00【生】 K-1 WORLD GP #26 ｢K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ～よこはまつり～ 11.24横浜アリーナ｣
【変更後】
8:00-11:45【生】 2019ダンロップフェニックストーナメント ｢＜最終日①＞｣
11:45-17:30【生】 北海道日本ハムファイターズ ファンフェスティバル2019 ｢（11.24札幌ドーム）｣
17:30-21:00【生】 K-1 WORLD GP #26 ｢K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ～よこはまつり～ 11.24横浜アリーナ｣
11月26日（火）11:30-15:15
【変更前】
11:30-14:15 2019ダンロップフェニックストーナメント ｢＜最終日①＞｣
14:15-15:15 【石川遼出場！】ひかりＴＶ ４Ｋ・FUNAIダブルスゴルフ選手権 ｢Reborn & Evolution Golf!｣
【変更後】
11:30-15:15 2019ダンロップフェニックストーナメント ｢＜最終日①＞
以上