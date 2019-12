本日の試合がグラウンドコンディション不良のため中止となりました。伴い以下の通り編成変更いたします。



12月6日(金)19:00-23:00

【変更前】

19:00-23:00【生】 2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾 「韓国プロ野球選抜 vs NPBレッド(12.6台中)」

【変更後】

19:00-23:00 2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾 「台湾プロ野球選抜 vs 社会人野球選抜(11.26台中)」

12月6日(金)28:00-翌8:00

【変更前】

28:00-翌8:00 2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾 「韓国プロ野球選抜 vs NPBレッド(12.6台中)」

【変更後】

28:00-翌8:00 2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾 「台湾プロ野球選抜 vs 社会人野球選抜(11.26台中)」

以上