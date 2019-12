2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾＜準決勝＞対戦決定＆試合スケジュール変更に伴う編成変更

表題の件、リーグ戦の順位が確定しましたので対戦が決定しました。

また、現地の試合開催スケジュールの変更に伴い以下の通り変更いたします。

12月14日(土)19:00-23:00

【変更前】

【生】 2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾「<準決勝>リーグ1位 vs リーグ4位(12.14台中)」

【変更後】

【生】 2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾「<準決勝>リーグ2位・社会人野球選抜 vs リーグ3位・味全ドラゴンズ(12.14台中)」

12月14日 (土) 27:30-翌7:30

1月28日 (火) 24:30-28:30

【変更前】

2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾 「<準決勝>リーグ1位 vs リーグ4位(12.14台中)」

【変更後】

2019アジアウインターベースボールリーグ in 台湾「<準決勝>リーグ2位・社会人野球選抜 vs リーグ3位・味全ドラゴンズ(12.14台中)」

以上