編成変更

RSSで編成変更を購読

3/31 ATPマイアミ大会＜本戦第7日＞スケジュール変更に伴う編成変更

（2020年2月17日）

表題の件、ATPマイアミ大会＜本戦第7日＞のスケジュール変更に伴い、以下の通り編成変更いたします。
3月31日（火）25:00-翌13:00
【変更前】
25:00-翌12:55【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢マイアミ・オープン＜本戦第7日＞｣
【変更後】
25:00-翌13:00【生】　男子テニスATPツアーマスターズ1000 ｢マイアミ・オープン＜本戦第7日＞｣
以上
編成変更一覧