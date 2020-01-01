第50回記念日本少年野球春季全国大会 開催中止に伴う編成変更
（2020年3月6日）
4月に放送を予定していた大会が開催中止となりましたので、以下のとおり放送内容を変更します。
4月11日（土）7:30-11:00
【変更前】
第50回記念日本少年野球春季全国大会「中学生準決勝」
【変更後】
GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 東京ヤクルト（4.10甲子園）」
4月12日（日）7:30-11:00
【変更前】
第50回記念日本少年野球春季全国大会「小学生決勝／中学生決勝」
【変更後】
GAORAプロ野球中継（タイガース）「阪神 vs 東京ヤクルト（4.11甲子園）」
4月27日（月）11:30-15:00
【変更前】
第50回記念日本少年野球春季全国大会「中学生準決勝」
【変更後】
GAORAプロ野球中継（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 楽天（4.25札幌ドーム）」
4月28日（火）11:30-15:00
【変更前】
第50回記念日本少年野球春季全国大会「小学生決勝／中学生決勝」
【変更後】
GAORAプロ野球中継（ファイターズ）「北海道日本ハム vs 楽天（4.26札幌ドーム）」
以上