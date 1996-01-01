4/3～5 ファイターズファーム戦 サブタイトル変更に伴う編成変更
（2020年3月13日）
4月3日～4月5日放送のファイターズファーム戦が練習試合と開催される為、サブタイトルを変更いたします。
4月3日（金）12:55-17:00
【変更前】
【生】GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）｢北海道日本ハム vs 巨人（4.3鎌スタ）」
【変更後】
【生】GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）｢＜練習試合＞北海道日本ハム vs 巨人（4.3鎌スタ）」
4月4日（土）18:00-22:00
【変更前】
GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）｢北海道日本ハム vs 巨人（4.4鎌スタ）」
【変更後】
GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）｢＜練習試合＞北海道日本ハム vs 巨人（4.4鎌スタ）」
4月5日（日）18:00-22:00
【変更前】
GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）｢北海道日本ハム vs 巨人（4.5鎌スタ）」
【変更後】
GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）｢＜練習試合＞北海道日本ハム vs 巨人（4.5鎌スタ）」
以上