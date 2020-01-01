3/22&23開催「K-1 WORLD GP #28」「全日本プロレス #414」放送休止に伴う編成変更
（2020年3月20日）
都合により放送を休止し、以下の通り編成変更します。
3月22日（日）16:30-21:30
【変更前】
16:30-21:30【生】 K-1 WORLD GP #28 ｢K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ～K'FESTA.3～ 3.22さいたまスーパーアリーナ｣
【変更後】
16:30-19:30 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #413 ｢2020 エキサイトシリーズ＜最終戦＞ 2.23エディオンアリーナ大阪｣
19:30-21:30 武藤敬司プロデュース PRO-WRESTLING MASTERS ｢2.28後楽園ホール｣
3月24日（火）24:30-翌8:00
【変更前】
24:30-翌8:00 K-1 WORLD GP #28 ｢K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ～K'FESTA.3～ 3.22さいたまスーパーアリーナ｣
【変更後】
24:30-27:30 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #413 ｢2020 エキサイトシリーズ＜最終戦＞ 2.23エディオンアリーナ大阪｣
27:30-翌5:30 武藤敬司プロデュース PRO-WRESTLING MASTERS ｢2.28後楽園ホール｣
5:30-7:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #531 ｢3.1エディオンアリーナ大阪｣
7:30-8:00 千客万来～がおら寄席～ #10 ｢旭堂南斗「鈴木久三郎 鯉のご意見」｣
3月30日（月）16:30-19:30
4月8日（水）27:00-翌6:00
4月13日（月）11:30-14:30
【変更前】
全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #414 ｢2020 DREAM POWER SERIES＜最終戦＞ 3.23後楽園ホール｣
【変更後】
全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #413 ｢2020 エキサイトシリーズ＜最終戦＞ 2.23エディオンアリーナ大阪｣
以上