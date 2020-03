3/24～3/29 プロ野球練習試合中止に伴う編成変更

プロ野球の練習試合中止に伴い、以下の通り編成変更します。



3月24日(火)17:50-23:00

【変更前】

17:50-23:00【生】 GAORAプロ野球中継~練習試合~(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.24札幌ドーム)」

【変更後】

17:50-23:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「<練習試合>北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.24鎌スタ)」

3月25日(水)17:50-22:30

【変更前】

17:50-22:30【生】 GAORAプロ野球中継~練習試合~(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.25札幌ドーム)」

【変更後】

17:50-22:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「<練習試合>北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.25鎌スタ)」

22:00-22:30 最先端バトルドラゴンゲート!! #57

3月25日(水)27:30-翌7:30

【変更前】

27:30-翌7:30 GAORAプロ野球中継~練習試合~(ファイターズ)「北海道日本ハム vs 楽天(3.25札幌ドーム)」

【変更後】

27:30-翌7:30 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ) 「<練習試合>北海道日本ハム vs 埼玉西武(3.25鎌スタ)」

3月27日(金)13:50-18:30

【変更前】

13:50-18:30【生】 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.27京セラドーム大阪)」

【変更後】

13:50-14:00 肉体改造TV #2 「体幹トレーニング」

14:00-15:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #33 「第81回大会準決勝 花巻東 vs 利府 菊池雄星×センバツ初出場・利府」

15:00-16:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #34 「第81回大会決勝 花巻東 vs 清峰 頂上決戦!菊池雄星×今村猛」

16:00-17:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #35 「第80回大会2回戦 沖縄尚学 vs 聖光学院 黄金バッテリー東浜巨&嶺井博希 センバツ初陣」

17:00-18:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #36 「第80回大会3回戦 沖縄尚学 vs 明徳義塾 エース・東浜巨 仲間を信じた全力の129球」

18:00-18:30 ATPテニスマガジン #491

3月27日(金)26:25-翌6:40

【変更前】

26:25-翌6:40 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.27京セラドーム大阪)」

【変更後】

26:25-27:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #37 「第84回大会1回戦 光星学院 vs 北照 北国対決で本領発揮!光星・田村龍弘&北條史也」

27:30-28:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #38 「第80回大会準々決勝 沖縄尚学 vs 天理 東浜巨 気迫のリリーフ登板」

28:30-翌5:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #39 「第84回大会2回戦 光星学院 vs 近江 光星打線爆発!田村&北條 聖地で大暴れ」

5:30-6:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #40 「第80回大会準決勝 沖縄尚学 vs 東洋大姫路 エース・東浜の粘投に女房役・嶺井が奮起!」

6:30-6:40 肉体改造TV #3 「イスを使ったトレーニング」

3月28日(土)19:30-24:00

【変更前】

19:30-24:00 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.28京セラドーム大阪)」

【変更後】

19:30-20:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #41 「第84回大会準々決勝 光星学院 vs 愛工大名電 北條&田村擁する強力打線 執念の逆転劇」

20:30-21:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #42 「第80回大会決勝 沖縄尚学 vs 聖望学園 東浜&嶺井 日本一をつかむ完封劇」

21:30-22:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #43 「第84回大会準決勝 光星学院 vs 関東一 田村&北條の活躍で県勢初のセンバツ決勝へ!」

22:30-23:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #44 「第82回大会1回戦 日大三 vs 山形中央 高山俊・横尾俊建・山崎福也×横山雄哉」

23:30-24:00 最先端バトルドラゴンゲート!! #57

3月28日(土)27:30-翌8:00

【変更前】

27:30-翌8:00 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.28京セラドーム大阪)」

【変更後】

27:30-28:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #45 「第82回大会2回戦 日大三 vs 向陽 38年ぶり8強に導いた日大三・山崎福也」

28:30-翌5:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #46 「第82回大会準々決勝 日大三 vs 敦賀気比 強打者対決!横尾俊建×吉田正尚」

5:30-6:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #47 「第82回大会準決勝 日大三 vs 広陵 雨中決戦!横尾擁する強力打線×有原航平」

6:30-7:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #48 「第82回大会決勝 日大三 vs 興南 背番号1のプライドをかけた頂上決戦!山崎福也×島袋洋奨」

7:30-8:00 千客万来~がおら寄席~ #8 「旭堂南斗「プロレス講談 黒い呪術師」」

3月29日(日)19:30-24:00

【変更前】

19:30-24:00 GAORAプロ野球中継~練習試合~(タイガース)「阪神 vs 広島(3.29京セラドーム大阪)」

【変更後】

19:30-20:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #49 「第83回大会1回戦 日大三 vs 明徳義塾 高山&横尾 進化を遂げ再び大舞台へ!」

20:30-21:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #50 「第83回大会2回戦 日大三 vs 静清 高山・横尾ら強力打線 好投手に挑む!」

21:30-22:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #51 「第83回大会準々決勝 日大三 vs 加古川北 高山俊ら強力打線が公立の星を圧倒!」

22:30-23:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #52 「第83回大会準決勝 日大三 vs 九州国際大付 高山・横尾 プロ注目バッテリーと激突」

23:30-24:00 千客万来~がおら寄席~ #9 「旭堂小南陵「猛妻物語」」

以上