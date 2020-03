3月29日～30日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

ATPマイアミ大会、ファイターズ・タイガース公式戦、インディカー等の開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

3月29日(日)25:00-翌13:00

【変更前】

25:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「マイアミ・オープン<本戦第5日>」

【変更後】

25:00-26:45 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<4回戦>F.オジェ アリアシム vs N.バシラシュビリ」

26:45-27:00 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #7 「“メガトン”パワーチーズバーガー」

27:00-28:00 よしもと新喜劇 #1347 「茂造の、酒蔵の宿へようこそ」

28:00-翌5:00 よしもと新喜劇 #1348 「結婚への試練は底が知れん…」

5:00-5:30 千客万来~がおら寄席~ #10 「旭堂南斗「鈴木久三郎 鯉のご意見」」

5:30-6:30 よしもと新喜劇 #1349 「オタク溢れる森のペンション」

6:30-7:30 よしもと新喜劇 #1350 「知らぬが仏様!?」

7:30-10:50 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第90回選抜高等学校野球大会 決勝「智弁和歌山 vs 大阪桐蔭」」

10:50-13:00 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第91回選抜高等学校野球大会 1回戦「履正社 vs 星稜」」

3月30日(月)24:00-翌17:00

【変更前】

24:00-翌11:35【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「マイアミ・オープン<本戦第6日>」

11:35-12:00 みんなの甲子園 #11

12:00-16:00【生】 第92回選抜高等学校野球大会 「<第11日 決勝>」

16:00-17:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2019

【変更後】

24:00-26:00 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<準々決勝>R.バウティスタ アグート vs J.イズナー」

26:00-27:00 よしもと新喜劇 #1351 「3年B組茂造先生~熱血指導編~」

27:00-28:00 よしもと新喜劇 #1352 「崖っぷちの熱血男」

28:00-翌5:00 よしもと新喜劇 #1354 「すち子の、社員食堂ラブストーリー」

5:00-5:30 千客万来~がおら寄席~ #11 「玉田玉秀斎「マラソンの由来」」

5:30-6:30 よしもと新喜劇 #1355 「シゲオとアキコと新郎新婦」

6:30-7:30 よしもと新喜劇 #1356 「すち子の純愛ホストクラブ」

7:30-10:20 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第91回選抜高等学校野球大会 準々決勝「明石商 vs 智弁和歌山」」

10:20-12:40 センバツ高校野球DECADE~春を告げる熱戦の数々~「第91回選抜高等学校野球大会 決勝「習志野 vs 東邦」」

12:40-12:55 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP「高速エアバトル!日本最速は誰だ!?」

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 横浜DeNA(3.31鎌スタ)」