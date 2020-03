4月1日～2日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

ATPマイアミ大会、ファイターズ・タイガース公式戦、インディカー等の開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

4月1日(水)28:00-翌7:00

【変更前】

28:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「マイアミ・オープン<準々決勝1>」

【変更後】

28:00-翌5:00 パプアニューギニア・サーフトリップ2019

5:00-5:15 YAMATOの元気めしキッチン!Round 2 #8 「酒が止まらないエビのトライアングル」

5:15-5:25 肉体改造TV #1 「お腹を引き締める」

5:25-7:00 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<準々決勝>K.アンダーソン vs R.フェデラー」

4月2日(木)10:00-22:30

【変更前】

10:00-13:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「マイアミ・オープン<準々決勝2>」

13:00-13:30 インフォメーション

13:30-14:00 世界最大のトレイルランレース UTMB2019 #1

14:00-14:30 世界最大のトレイルランレース UTMB2019 #2

14:30-15:00 世界最大のトレイルランレース UTMB2019 #3

15:00-15:30 世界最大のトレイルランレース UTMB2019 #4

15:30-16:00 インフォメーション

16:00-16:30 千客万来~がおら寄席~ #1 「桂佐ん吉「七段目」」

16:30-16:45 田中秀道 Presents シングルへの道 #29 「宇部72カントリークラブ 対決編 No.1」

16:45-17:00 田中秀道 Presents シングルへの道 #30 「宇部72カントリークラブ 対決編 No.2」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継(ファイターズ) 「北海道日本ハム vs オリックス(4.2札幌ドーム)」

【変更後】

10:00-12:25 男子テニスATPツアー2019 セレクション 「マイアミ・オープン<準決勝>J.イズナー vs F.オジェ アリアシム」

12:25-12:55 インフォメーション

12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 横浜DeNA(4.2鎌スタ)」

17:00-17:30 インフォメーション

17:30-18:00 最先端バトルドラゴンゲート!! #58

18:00-22:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 横浜DeNA(4.2鎌スタ)」

22:00-22:30 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #1 「宮崎」

4月2日(木)25:45-翌7:00

【変更前】

25:45-28:00 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「マイアミ・オープン セレクション①」

28:00-翌7:00【生】 男子テニスATPツアーマスターズ1000 「マイアミ・オープン<準々決勝3>」

【変更後】

25:45-26:00 肉体改造TV #2 「体幹トレーニング」

26:00-26:30 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #2 「大分」

26:30-27:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #5 「第84回大会1回戦 大阪桐蔭 vs 花巻東 藤浪・大谷両怪物が初戦から火花を散らす」

27:30-28:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #6 「第84回大会決勝 大阪桐蔭 vs 光星学院 甲子園の申し子・藤浪晋太郎初の栄冠」

28:30-翌5:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #7 「第74回大会準々決勝 報徳学園 vs 浦和学院 報徳・大谷智久×浦和・須永英輝」

5:30-6:30 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #8 「第74回大会決勝 報徳学園 vs 鳴門工 全員野球で辿り着いた28年ぶりの頂点」

6:30-7:00 走行距離1751キロ 九州縦断サーフトリップ #3 「福岡」