第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 開催中止に伴う編成変更
（2020年3月26日）
第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会の開催中止に伴い、以下の通り編成変更します。
5月6日（水）11:00-17:00
【変更前】
11:00-17:00【生】 第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会「～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）」
【変更後】
16:00-16:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #61
16:30-16:45 田中秀道 Presents シングルへの道 #37 ｢周南カントリー倶楽部 対決編No.1｣
16:45-17:00 田中秀道 Presents シングルへの道 #38 ｢周南カントリー倶楽部 対決編No.2｣
5月16日（土）13:00-18:00
【変更前】
13:00-18:00 第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会「～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）」
【変更後】
13:00-18:00 2019黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会「～女子決勝・男子決勝～（2019.5.6丸善インテックアリーナ大阪）」
以上