編成変更

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第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 開催中止に伴う編成変更

（2020年3月26日）

第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会の開催中止に伴い、以下の通り編成変更します。  


5月6日（水）11:00-17:00
【変更前】
11:00-17:00【生】　第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会「～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）」
変更後】
11:00-16:00　2019黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会「～女子決勝・男子決勝～（2019. 5.6丸善インテックアリーナ大阪）」
16:00-16:30　最先端バトル ドラゴンゲート!! #61
16:30-16:45　田中秀道 Presents シングルへの道 #37 ｢周南カントリー倶楽部　対決編No.1
16:45-17:00　田中秀道 Presents シングルへの道 #38 ｢周南カントリー倶楽部　対決編No.2

5月16日（土）13:00-18:00
【変更前】
13:00-18:00　第69回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会「～女子決勝・男子決勝～（5.6丸善インテックアリーナ大阪）」
変更後】

13:00-18:00　2019黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会「～女子決勝・男子決勝～（2019.5.6丸善インテックアリーナ大阪）」


以上

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