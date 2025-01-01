編成変更

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OZアカデミー 女子プロレス｢4.11後楽園ホール｣開催中止に伴う編成変更

（2020年3月30日）

開催中止に伴い、以下の通り編成変更して放送いたします。
 
5月4日（月）19:00-21:00
5月15日（金）27:30-翌5:30
変更前】
OZアカデミー 女子プロレス ｢加藤園子デビュー25周年記念大会「～Eternal Blue Dragon～」　4.11後楽園ホール｣ 
変更後】
OZアカデミー 女子プロレス「～Poker Face～」　3.8新宿FACE」

以上

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