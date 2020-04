4月3日～4月5日 ファイターズファーム戦開催中止に伴う編成変更

4月3日(金 )18:00-22:00

【変更前】

18:00-22:00 GAORAプロ野球中継~ファーム~(ファイターズ)「<練習試合>北海道日本ハム vs 巨人(4.3鎌スタ)」 【 変更 後】

-19:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #33 「第81回大会準決勝 花巻東 vs 利府 菊池雄星×センバツ初出場・利府」

19:00-20:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #34 「第81回大会決勝 花巻東 vs 清峰 頂上決戦!菊池雄星×今村猛」

20:00-21:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #35 「第80回大会2回戦 沖縄尚学 vs 聖光学院 黄金バッテリー東浜巨&嶺井博希 センバツ初陣」

21:00- 22:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #36 「第80回大会3回戦 沖縄尚学 vs 明徳義塾 エース・東浜巨 仲間を信じた全力の129球」

18:00