編成変更

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GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）「セレクション①」 サブタイトル決定

（2020年3月31日）

ファイターズファームセレクションの対戦が決定しましたので、以下の通り編成変更いたします。

4月6日（月）11:30-15:30
【変更前】
GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢セレクション①｣
変更後】
GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢セレクション①＜練習試合＞北海道日本ハム vs 埼玉西武（3.24鎌スタ）

以上
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