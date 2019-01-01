DRAGON GATE 4.8後楽園大会開催中止に伴う編成変更
（2020年4月3日）
表題の件、DRAGON GATE4.8後楽園大会が開催中止となりましたので、以下の通り放送内容を変更します。
4月30日（木）22:30-24:30
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.8後楽園ホール」
【変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.4神戸サンボーホール」
5月6日（水）28:00-翌7:00
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.8後楽園ホール」
【変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.4神戸サンボーホール」
5月15日（金）13:30-15:30
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.8後楽園ホール」
【変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.4神戸サンボーホール」
5月5日（火）12:00-15:30
【変更前】
12:00-15:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ 「4.8後楽園ホール完全版」
【変更後】
12:00-12:30 最先端バトルドラゴンゲート!! #61
12:30-15:30 ファイティングエンターテインメント WRESTLE-1 #89 「4.1後楽園ホール」
5月17日（日）26:30-翌6:00
【変更前】
26:30-翌6:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ 「4.8後楽園ホール完全版」
【変更後】
26:30-28:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.4神戸サンボーホール」
28:30-翌5:00 ATPテニスマガジン #499
5:00-6:00 ギボン 日本オープンスラックライン選手権大会2019
5月22日（金）27:30-翌7:00
【変更前】
27:30-翌7:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ 「4.8後楽園ホール完全版」
【変更後】
27:30-翌5:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 「4.4神戸サンボーホール」
5:30-6:00 ぶらり探訪 珍湯たび #1 「和歌山編」
6:00-7:00 【石川遼出場！】ひかりＴＶ ４Ｋ・FUNAIダブルスゴルフ選手権 ｢Reborn & Evolution Golf!｣
以上