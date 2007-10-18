4月26日・4月27日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月17日）
各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
4月26日（日）8:00-11:00
【変更前】
8:00-11:00 第92回選抜高等学校野球大会 ｢セレクション⑦｣
【変更後】
8:00-9:30 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢1999年 尾崎直道 圧巻のゴルフ｣
9:30-11:00 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2000年 田中秀道 白熱の優勝争い｣
4月26日（日）13:30-18:30
【変更前】
13:30-18:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 楽天（4.26札幌ドーム）｣
【変更後】
13:30-18:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【プレーオフ編】CS第2S第5戦 2勝2敗で迎えた大一番（2007.10.18）｣
18:00-18:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #11
18:15-18:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #12
4月26日（日）20:15-26:30
【変更前】
20:15-22:45 男子テニスATPツアー500 ｢バルセロナ・オープン・バンク・サバデイ＜準決勝＞セレクション｣
22:45-26:30【生】 男子テニスATPツアー500 ｢バルセロナ・オープン・バンク・サバデイ＜決勝＞｣
【変更後】
20:15-24:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【プレーオフ編】CSファイナルS第5戦 日本シリーズへ！大谷翔平DH解除（2016.10.16）｣
24:00-25:30 インディカーiRacingチャレンジ ｢＜第4戦＞ツインリンクもてぎ（2020.4.18開催）｣
25:30-25:45 肉体改造TV #1 ｢お腹を引き締める｣
25:45-26:00 肉体改造TV #2 ｢体幹トレーニング｣
26:00-26:15 肉体改造TV #3 ｢イスを使ったトレーニング｣
26:15-26:30 肉体改造TV #4 ｢サーキットトレーニング｣
4月27日（月）11:30-15:00
【変更前】
11:30-15:00 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 楽天（4.25札幌ドーム）｣
【変更後】
11:30-11:40 肉体改造TV #9 ｢ボクササイズで有酸素運動｣
11:40-11:50 肉体改造TV #10 ｢ヒップアップトレーニング｣
11:50-15:00 猛虎伝説 #3 ｢阪神 vs 広島（2003.5.22開催） アニキ逆転2ランで猛虎最速30勝｣
4月27日（月）18:00-22:00
【変更前】
18:00-22:00 究極KOバトル Krush ｢Krush.113 4.25後楽園ホール｣
【変更後】
18:00-18:30 ATPテニスマガジン #496
18:30-22:00 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP ｢閃光のリミットレス・フライト（3.31幕張メッセ）｣
以上