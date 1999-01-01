4月28日・4月29日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月20日）
各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
4月28日（火）11:30-15:00
【変更前】
11:30-15:00 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 楽天（4.26札幌ドーム）｣
【変更後】
11:30-11:45 肉体改造TV #11 ｢勝村式アクティブストレッチ｣
11:45-12:00 肉体改造TV #12 ｢骨盤をきれいに整える｣
12:00-13:30 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢1999年 尾崎直道 圧巻のゴルフ｣
13:30-15:00 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2000年 田中秀道 白熱の優勝争い｣
4月28日（火）22:30-27:00
【変更前】
22:30-27:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（4.28倉敷）｣
【変更後】
22:30-26:00 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP ｢閃光のリミットレス・フライト（3.31幕張メッセ）｣
26:00-26:30 ぶらり探訪 珍湯たび #5 ｢別府編（タダで入れる珍湯）｣
4月29日（水）11:30-14:30
【変更前】
11:30-14:30 男子テニスATPツアー500 ｢バルセロナ・オープン・バンク・サバデイ＜決勝＞｣
【変更後】
11:30-11:45 肉体改造TV #13 ｢タオルを使ったトレーニング｣
11:45-12:00 肉体改造TV #14 ｢通勤・オフィスでできるトレーニング｣
12:00-13:30 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2002年 谷口徹 逆転劇なるか？｣
13:45-14:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #14
14:00-14:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #15
14:15-14:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #16
4月29日（水）17:30-24:30
【変更前】
17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 横浜DeNA（4.29甲子園）｣
22:30-24:30 GAEAISM～GAEA JAPAN旗揚げから25年の時を越えて～ ｢Decade of quarter century 4.15後楽園ホール｣
【変更後】
17:30-21:00 GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負 ｢2006年マイアミ大会＜決勝＞R.フェデラー vs I.ルビチッチ｣
21:00-24:00 究極KOバトル Krush ｢Krush.112 3.28後楽園ホール｣
24:00-24:15 肉体改造TV #5 ｢下半身引き締めトレーニング｣
24:15-24:30 肉体改造TV #6 ｢TVを見ながら上半身トレーニング｣
以上