5月12日～5月13日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

【 変更 後】

11:30- 12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん

12:00-13:30 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2011年 近藤共弘 荒天乗り越え圧巻のスコア｣

13:30-15:00 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2012年 藤田寛之 2度目の優勝 賞金王へ好発進｣