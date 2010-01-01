編成変更

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5月12日～5月13日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

（2020年4月30日）

表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
 

5月12日（火）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:15　田中秀道 Presents シングルへの道 #33 ｢周南カントリー倶楽部　レッスン編 No.1｣
8:15-8:30　田中秀道 Presents シングルへの道 #34 ｢周南カントリー倶楽部　レッスン編 No.2｣
変更後】
8:00-8:15　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #2
8:15-8:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9

5月12日（火）11:30-15:30
【変更前】
11:30-12:00　千客万来～がおら寄席～ #7 ｢旭堂小南陵「黒雲の辰」｣
12:00-12:30　千客万来～がおら寄席～ #8 ｢旭堂南斗「プロレス講談 黒い呪術師」｣
12:30-15:30　全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet #415 ｢4.6新木場1stRING｣
変更後】
11:30-11:45　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #2
11:45-12:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9
12:00-12:35　寺子屋ファイターズ #1 ｢論語｣ 
12:35-13:05　寺子屋ファイターズ #2 ｢易経｣ 
13:05-13:30　寺子屋ファイターズ #6 ｢寺子屋とは｣ 
13:30-15:00　つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2010年 藤田寛之 3日間に短縮も大会最高スコア｣ 
15:00-15:15　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #2
15:15-15:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9
                              
5月12日（火）19:00-23:00
【変更前】
19:00-21:00　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その1｣
21:00-23:00【生】　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その2｣
変更後】
19:00-21:00　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編
21:00-22:30　インディカーiRacingチャレンジ ｢＜第6戦＞インディアナポリス・モーター・スピードウェイ（2020.5.2開催）｣
22:30-23:00　VIVA!! おしえてマッスル #1 
             
5月13日（水）8:30-10:30
【変更前】
8:30-9:00　インフォメーション
9:00-10:00　ごぶごぶ #367
10:00-10:30　千客万来～がおら寄席～ #9 ｢旭堂小南陵「猛妻物語」｣
変更後】
8:30-9:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん 
9:00-9:30　インフォメーション
9:30-10:30　ごぶごぶ #367
        
5月13日（水）11:30-15:30
【変更前】
11:30-15:30　究極KOバトル Krush ｢Krush.113　4.25後楽園ホール｣
変更後】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-13:30　つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2011年 近藤共弘 荒天乗り越え圧巻のスコア｣
13:30-15:00　つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2012年 藤田寛之 2度目の優勝 賞金王へ好発進｣
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん

5月13日（水）17:30-22:30
【変更前】
17:30-22:30【生】　GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（5.13東京ドーム）｣
変更後】
17:30-18:05　寺子屋ファイターズ #1 ｢論語｣
18:05-22:00　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【エース対決編】ダルビッシュ有×岩隈久志（2010.5.8）｣
22:00-22:15　シモ’Sキッチン！ #1
22:15-22:30　シモ’Sキッチン！ #2
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