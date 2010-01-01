5月12日～5月13日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月30日）
表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
5月12日（火）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #33 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.1｣
8:15-8:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #34 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.2｣
【変更後】
8:00-8:15 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #2
8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9
5月12日（火）11:30-15:30
【変更前】
11:30-12:00 千客万来～がおら寄席～ #7 ｢旭堂小南陵「黒雲の辰」｣
12:00-12:30 千客万来～がおら寄席～ #8 ｢旭堂南斗「プロレス講談 黒い呪術師」｣
12:30-15:30 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #415 ｢4.6新木場1stRING｣
【変更後】
11:30-11:45 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #2
11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9
12:00-12:35 寺子屋ファイターズ #1 ｢論語｣
12:35-13:05 寺子屋ファイターズ #2 ｢易経｣
13:05-13:30 寺子屋ファイターズ #6 ｢寺子屋とは｣
13:30-15:00 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2010年 藤田寛之 3日間に短縮も大会最高スコア｣
15:00-15:15 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #2
15:15-15:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #9
5月12日（火）19:00-23:00
【変更前】
19:00-21:00 日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その1｣
21:00-23:00【生】 日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その2｣
【変更後】
19:00-21:00 日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編｣
21:00-22:30 インディカーiRacingチャレンジ ｢＜第6戦＞インディアナポリス・モーター・スピードウェイ（2020.5.2開催）｣
22:30-23:00 VIVA!! おしえてマッスル #1
5月13日（水）8:30-10:30
【変更前】
8:30-9:00 インフォメーション
9:00-10:00 ごぶごぶ #367
10:00-10:30 千客万来～がおら寄席～ #9 ｢旭堂小南陵「猛妻物語」｣
【変更後】
8:30-9:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
9:00-9:30 インフォメーション
9:30-10:30 ごぶごぶ #367
5月13日（水）11:30-15:30
【変更前】
11:30-15:30 究極KOバトル Krush ｢Krush.113 4.25後楽園ホール｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-13:30 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2011年 近藤共弘 荒天乗り越え圧巻のスコア｣
13:30-15:00 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2012年 藤田寛之 2度目の優勝 賞金王へ好発進｣
15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月13日（水）17:30-22:30
【変更前】
17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（5.13東京ドーム）｣
【変更後】
17:30-18:05 寺子屋ファイターズ #1 ｢論語｣
18:05-22:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【エース対決編】ダルビッシュ有×岩隈久志（2010.5.8）｣
22:00-22:15 シモ’Sキッチン！ #1
22:15-22:30 シモ’Sキッチン！ #2