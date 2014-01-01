5月14日～5月15日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月30日）
表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
5月14日（木）5:00-9:30
【変更前】
5:00-9:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（5.13東京ドーム）｣
【変更後】
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #1 ｢桂佐ん吉「七段目」｣
5:30-6:00 千客万来～がおら寄席～ #2 ｢桂ちょうば「皿屋敷」｣
6:00-7:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #20 ｢第80回大会2回戦 横浜 vs 北大津 2年生スラッガー筒香嘉智 甲子園初登場｣
7:00-8:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #24 ｢第70回大会3回戦 横浜 vs 東福岡 激突！松坂大輔×村田修一・田中賢介｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-9:00 千客万来～がおら寄席～ #9 ｢旭堂小南陵「猛妻物語」｣
9:00-9:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #33 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.1｣
9:15-9:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #34 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.2｣
5月14日（木）11:30-15:30
【変更前】
11:30-12:00 焼肉プロレス #1 ｢鳴り響く恋のゴング！女神が誘う焼肉店｣
12:00-12:30 焼肉プロレス #2 ｢焦げすぎ注意!?波乱の異種格闘技戦｣
12:30-13:00 焼肉プロレス #3 ｢魅惑の御曹司登場！イケメンスラッシュ!!｣
13:00-13:30 焼肉プロレス #4 ｢どうなる恋のバトル!?最終決戦！フィニッシュ!!｣
13:30-14:00 焼肉プロレス #5 ｢謎のマスクマン！ミスターZの正体!?｣
14:00-14:30 焼肉プロレス #6 ｢別府が強盗犯!?懸賞金200万円は誰の手に!?｣
14:30-15:00 焼肉プロレス #7 ｢元気！やる気！筋肉ヤンキー有栖よサラバ!?｣
15:00-15:30 焼肉プロレス #8 ｢天使からの贈り物！過去が見える万華鏡!?｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-12:30 焼肉プロレス #1 ｢鳴り響く恋のゴング！女神が誘う焼肉店｣
12:30-13:00 焼肉プロレス #2 ｢焦げすぎ注意!?波乱の異種格闘技戦｣
13:00-13:30 焼肉プロレス #3 ｢魅惑の御曹司登場！イケメンスラッシュ!!｣
13:30-14:00 焼肉プロレス #4 ｢どうなる恋のバトル!?最終決戦！フィニッシュ!!｣
14:00-14:30 焼肉プロレス #5 ｢謎のマスクマン！ミスターZの正体!?｣
14:30-15:00 焼肉プロレス #6 ｢別府が強盗犯!?懸賞金200万円は誰の手に!?｣
15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月14日（木）17:30-22:30
【変更前】
17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（5.14東京ドーム）｣
【変更後】
17:30-18:00 寺子屋ファイターズ #2 ｢易経｣
18:00-22:30 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【エース対決編】花巻東対決！大谷翔平×菊池雄星（2014.4.12）｣
5月15日（金）5:00-9:30
【変更前】
5:00-9:30 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ（5.14東京ドーム）｣
【変更後】
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #3 ｢桂弥っこ「子ほめ」＆桂ちょうば「ふぐ鍋」｣
5:30-6:00 千客万来～がおら寄席～ #4 ｢桂佐ん吉「佐野山」｣
6:00-7:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #21 ｢第83回大会1回戦 横浜 vs 波佐見 近藤＆乙坂率いる横浜打線×好投手・松田遼馬｣
7:00-8:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #25 ｢第70回大会準々決勝 横浜 vs 郡山 松坂大輔×秋の近畿王者｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-9:00 千客万来～がおら寄席～ #7 ｢旭堂小南陵「黒雲の辰」｣
9:00-9:30 千客万来～がおら寄席～ #8 ｢旭堂南斗「プロレス講談 黒い呪術師」｣
5月15日（金）11:30-15:30
【変更前】
11:30-12:00 焼肉プロレス #9 ｢場外乱闘勃発！極悪番長現る!!｣
12:00-12:30 焼肉プロレス #10 ｢燃える熱血鬼軍曹現る！キムチに隠された夫婦愛｣
12:30-13:00 焼肉プロレス #11 ｢どうなる無双苑！どうなる焼肉プロレス!?｣
13:00-13:30 焼肉プロレス #12 ｢プロレスに愛をこめて！出るかシャイニングウィザード!?｣
13:30-15:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 ｢4.4神戸サンボーホール｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-12:30 焼肉プロレス #7 ｢元気！やる気！筋肉ヤンキー有栖よサラバ!?｣
12:30-13:00 焼肉プロレス #8 ｢天使からの贈り物！過去が見える万華鏡!?｣
13:00-13:30 焼肉プロレス #9 ｢場外乱闘勃発！極悪番長現る!!｣
13:30-14:00 焼肉プロレス #10 ｢燃える熱血鬼軍曹現る！キムチに隠された夫婦愛｣
14:00-14:30 焼肉プロレス #11 ｢どうなる無双苑！どうなる焼肉プロレス!?｣
14:30-15:00 焼肉プロレス #12 ｢プロレスに愛をこめて！出るかシャイニングウィザード!?｣
15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月15日（金）20:30-24:30
【変更前】
20:30-24:30 究極KOバトル Krush ｢Krush.114 5.9コミュニティプラザ平野｣
【変更後】
20:30-21:30 ファイターズ引退セレモニー集～あの感動をもう一度～ #1
21:30-22:30 ファイターズ引退セレモニー集～あの感動をもう一度～ #2
22:30-24:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 ｢4.4神戸サンボーホール｣