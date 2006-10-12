5月16日～5月17日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

【変更前】
18:00-21:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #415 ｢4.6新木場1stRING｣
21:00-22:30 2020ほけんの窓口レディース ｢＜第2日＞｣
22:30-24:30 日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢マドリード編その1｣
24:30-26:30 日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢マドリード編その2｣
26:30-28:30 GAEAISM～GAEA JAPAN旗揚げから25年の時を越えて～ ｢Decade of quarter century 4.15後楽園ホール｣
28:30-翌7:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #9 ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（2006.9.27開催） 新庄劇場クライマックスへ！魅せる男の引退セレモニー｣
7:00-9:30 レジェンド・オブ・ファイターズ #10 ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（2006.10.12開催） ホーム移転後初 チームで掴んだ念願のリーグ優勝！｣
18:00-22:30 GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負 ｢内容未定｣
22:30-24:30 日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢マドリード編｣
24:30-27:15 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #415 ｢4.6新木場1stRING｣
27:15-27:30 肉体改造TV #16 ｢理想のお尻を手に入れる｣
27:30-27:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #30
27:45-28:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #31
28:00-28:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #32
28:15-28:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #33
28:30-翌5:00 ぶらり探訪 珍湯たび #1 ｢和歌山編｣
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #5 ｢旭堂南龍「大山崎合戦」｣
5:30-8:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #9 ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（2006.9.27開催） 新庄劇場クライマックスへ！魅せる男の引退セレモニー｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-8:45 SUNDAYスマイルGOLF #49
8:45-9:00 SUNDAYスマイルGOLF #50
9:00-9:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #35 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.3｣
9:15-9:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #36 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.4｣