編成変更

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5月16日～5月17日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

（2020年4月30日）

表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

5月16日（土）7:00-11:00
【変更前】
7:00-9:00　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その1｣
9:00-11:00　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その2｣
変更後】
7:00-8:00　センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #26 ｢第70回大会準決勝　横浜 vs PL学園　松坂大輔×西の名門・PL学園｣
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-9:00　ろくでなしミトリズ #24
9:00-10:00　2018PGAシニアツアー 第3回福岡シニアオープンゴルフトーナメント
10:00-11:00　2019PGAシニアツアー 第4回福岡シニアオープンゴルフトーナメント
                    
5月16日（土）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　ろくでなしミトリズ #24
変更後】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
    
5月16日（土）18:00-翌9:30
【変更前】
18:00-21:00　全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet #415 ｢4.6新木場1stRING｣
21:00-22:30　2020ほけんの窓口レディース ｢＜第2日＞｣
22:30-24:30　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢マドリード編その1｣
24:30-26:30　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢マドリード編その2｣
26:30-28:30　GAEAISM～GAEA JAPAN旗揚げから25年の時を越えて～ ｢Decade of quarter century　4.15後楽園ホール｣
28:30-翌7:00　レジェンド・オブ・ファイターズ #9 ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（2006.9.27開催）　新庄劇場クライマックスへ！魅せる男の引退セレモニー｣
7:00-9:30　レジェンド・オブ・ファイターズ #10 ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（2006.10.12開催）　ホーム移転後初 チームで掴んだ念願のリーグ優勝！｣
変更後】
18:00-22:30　GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負 ｢内容未定｣
22:30-24:30　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢マドリード編
24:30-27:15　全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet #415 ｢4.6新木場1stRING｣
27:15-27:30　肉体改造TV #16 ｢理想のお尻を手に入れる｣
27:30-27:45　西村いちか ゴルフ大好き!! #30
27:45-28:00　西村いちか ゴルフ大好き!! #31
28:00-28:15　西村いちか ゴルフ大好き!! #32
28:15-28:30　西村いちか ゴルフ大好き!! #33
28:30-翌5:00　ぶらり探訪 珍湯たび #1 ｢和歌山編｣
5:00-5:30　千客万来～がおら寄席～ #5 ｢旭堂南龍「大山崎合戦」｣
5:30-8:00　レジェンド・オブ・ファイターズ #9 ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（2006.9.27開催）　新庄劇場クライマックスへ！魅せる男の引退セレモニー｣
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-8:45　SUNDAYスマイルGOLF #49
8:45-9:00　SUNDAYスマイルGOLF #50
9:00-9:15　田中秀道 Presents シングルへの道 #35 ｢周南カントリー倶楽部　レッスン編 No.3｣
9:15-9:30　田中秀道 Presents シングルへの道 #36 ｢周南カントリー倶楽部　レッスン編 No.4｣
                      
5月17日（日）11:30-12:00
【変更前】
11:30-11:45　SUNDAYスマイルGOLF #49
11:45-12:00　SUNDAYスマイルGOLF #50
変更後】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月17日（日）21:00-28:30
【変更前】
21:00-22:30　2020ほけんの窓口レディース ｢＜最終日＞｣
22:30-24:30　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その1｣
24:30-26:30　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編その2｣
26:30-28:30　DRAGON GATE 無限大～infinity～ #533 ｢4.4神戸サンボーホール｣
変更後】
21:00-21:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
21:30-22:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
22:00-22:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
22:30-24:30　日本のテニスロスファンに送る！男子テニスATPツアー特別番組 ｢ローマ編
24:30-28:00　SUPER DRONE CHAMPIONSHIP ｢閃光のリミットレス・フライト（3.31幕張メッセ）｣
28:00-28:15　西村いちか ゴルフ大好き!! #27
28:15-28:30　西村いちか ゴルフ大好き!! #28

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