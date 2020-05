5月16日～5月17日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

5月16日(土)7:00-11:00 【変更前】 7:00-9:00 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「ローマ編その1」 9:00-11:00 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「ローマ編その2」 【変更後】 7:00-8:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #26 「第70回大会準決勝 横浜 vs PL学園 松坂大輔×西の名門・PL学園」 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 8:30-9:00 ろくでなしミトリズ #24 9:00-10:00 2018PGAシニアツアー 第3回福岡シニアオープンゴルフトーナメント 10:00-11:00 2019PGAシニアツアー 第4回福岡シニアオープンゴルフトーナメント 5月16日(土)11:30-12:00 【変更前】 11:30-12:00 ろくでなしミトリズ #24 【変更後】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 5月16日(土)18:00-翌9:30 【変更前】 18:00-21:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #415 「4.6新木場1stRING」 21:00-22:30 2020ほけんの窓口レディース 「<第2日>」 22:30-24:30 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「マドリード編その1」 24:30-26:30 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「マドリード編その2」 26:30-28:30 GAEAISM~GAEA JAPAN旗揚げから25年の時を越えて~ 「Decade of quarter century 4.15後楽園ホール」 28:30-翌7:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #9 「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク(2006.9.27開催) 新庄劇場クライマックスへ!魅せる男の引退セレモニー」 7:00-9:30 レジェンド・オブ・ファイターズ #10 「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク(2006.10.12開催) ホーム移転後初 チームで掴んだ念願のリーグ優勝!」 【変更後】 18:00-22:30 GAORAコメンタリーが選ぶATPテニス名勝負 「内容未定」 22:30-24:30 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「マドリード編」 24:30-27:15 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #415 「4.6新木場1stRING」

27:15-27:30 肉体改造TV #16 「理想のお尻を手に入れる」 27:30-27:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #30 27:45-28:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #31 28:00-28:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #32 28:15-28:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #33 28:30-翌5:00 ぶらり探訪 珍湯たび #1 「和歌山編」 5:00-5:30 千客万来~がおら寄席~ #5 「旭堂南龍「大山崎合戦」」 5:30-8:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #9 「北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク(2006.9.27開催) 新庄劇場クライマックスへ!魅せる男の引退セレモニー」 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 8:30-8:45 SUNDAYスマイルGOLF #49 8:45-9:00 SUNDAYスマイルGOLF #50 9:00-9:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #35 「周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.3」 9:15-9:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #36 「周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.4」 5月17日(日)11:30-12:00 【変更前】 11:30-11:45 SUNDAYスマイルGOLF #49 11:45-12:00 SUNDAYスマイルGOLF #50 【変更後】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 5月17日(日)21:00-28:30 【変更前】 21:00-22:30 2020ほけんの窓口レディース 「<最終日>」 22:30-24:30 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「ローマ編その1」 24:30-26:30 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「ローマ編その2」 26:30-28:30 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #533 「4.4神戸サンボーホール」 【変更後】 21:00-21:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 21:30-22:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 22:00-22:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 22:30-24:30 日本のテニスロスファンに送る!男子テニスATPツアー特別番組 「ローマ編」 24:30-28:00 SUPER DRONE CHAMPIONSHIP 「閃光のリミットレス・フライト(3.31幕張メッセ)」 28:00-28:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #27 28:15-28:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #28