5月18日～5月19日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月30日）
表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
5月18日（月）5:00-8:30
【変更前】
5:00-6:00 ギボン 日本オープンスラックライン選手権大会2019
6:00-8:15 Bリーグ2019-20 ｢＜第10節＞島根スサノオマジック vs サンロッカーズ渋谷（12.9松江市総合体育館）｣
8:15-8:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #35 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.3｣
【変更後】
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #6 ｢笑福亭喬介「ねずみ」｣
5:30-8:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #10 ｢北海道日本ハム vs 福岡ソフトバンク（2006.10.12開催） ホーム移転後初 チームで掴んだ念願のリーグ優勝！｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月18日（月）11:30-15:30
【変更前】
11:30-14:00 混沌と創造のリング KHAOS ｢KHAOS.10 4.4新宿FACE｣
14:00-15:30 2020ほけんの窓口レディース ｢＜第2日＞｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-13:30 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2013年 松山英樹 デビュー2戦目でプロ初優勝へ｣
13:30-15:00 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2014年 藤田寛之 大会最多タイ 3度目の優勝へ｣
15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月18日（月）16:00-17:30
【変更前】
16:00-17:30 2020ほけんの窓口レディース ｢＜最終日＞｣
【変更後】
16:00-17:30 つるやオープンゴルフトーナメント 最終日プレイバック ｢2008年 石川遼 16歳プロデビュー2戦目｣
5月18日（月）19:00-24:00
【変更前】
19:00-22:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #416 ｢5.4後楽園ホール｣
22:00-24:00 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #534 ｢4.19アクロス福岡他｣
【変更後】
19:00-22:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #416 ｢全日本プロレスTVアーカイブス 2018 SUMMER EXPLOSION～Jr. TAG BATTLE OF GLORY～ 2018.8.18後楽園ホール｣
5月19日（火）6:00-8:30
【変更前】
6:00-8:15 Bリーグ2019-20 ｢＜第12節＞シーホース三河 vs 川崎ブレイブサンダース（12.17ウィングアリーナ刈谷）｣
8:15-8:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #36 ｢周南カントリー倶楽部 レッスン編 No.4｣
【変更後】
6:00-7:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #22 ｢第86回大会1回戦 横浜 vs 八戸学院光星 横浜打線をけん引するＷ好打者 淺間＆高濱｣
7:00-8:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #27 ｢第70回大会決勝 横浜 vs 関大一 白熱のエース対決！松坂大輔×久保康友｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月19日（火）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00 ATPテニスマガジン #499
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月19日（火）12:45-17:00
【変更前】
12:45-12:55 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #1 ｢超刺激的！KING OF 青椒肉絲｣
12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.19鎌スタ）｣
【変更後】
12:45-13:00 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #1 ｢超刺激的！KING OF 青椒肉絲｣
13:00-13:30 寺子屋ファイターズ #3 ｢自助論｣
13:30-16:45 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【記録編】剛腕・ダルビッシュ有 通算1000奪三振（2011.4.26）｣
16:45-17:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #29
5月19日（火）17:30-22:00
【変更前】
17:30-22:00【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.19甲子園）｣
【変更後】
17:30-18:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
18:00-22:00 猛虎伝説 #10 ｢阪神 vs 広島（2003.10.10開催） 井川慶20勝達成！小林繁以来24年ぶりの快挙｣
5月19日（火）24:00-27:45
【変更前】
24:00-27:45 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.19鎌スタ）｣
【変更後】
24:00-27:45 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣