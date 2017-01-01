5月20日～5月21日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月30日）
表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
5月20日（水）5:00-9:30
【変更前】
5:00-9:30 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.19甲子園）｣
【変更後】
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #7 ｢旭堂小南陵「黒雲の辰」｣
5:30-5:45 肉体改造TV #9 ｢ボクササイズで有酸素運動｣
5:45-8:00 Bリーグ2019-20 ｢＜第10節＞島根スサノオマジック vs サンロッカーズ渋谷（12.9松江市総合体育館）｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-9:00 ATPテニスマガジン #499
9:00-9:30 島RUN #37 ｢シンガポール・オーチャード周辺をRUN｣
5月20日（水）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00 島RUN #37 ｢シンガポール・オーチャード周辺をRUN｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月20日（水）12:45-17:00
【変更前】
12:45-12:55 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #2 ｢瞬殺！無敵のカルボナーラ｣
12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.20鎌スタ）｣
【変更後】
12:45-13:00 YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #2 ｢瞬殺！無敵のカルボナーラ｣
13:00-13:30 寺子屋ファイターズ #4 ｢孫氏の兵法｣
13:30-17:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【記録編】ホームラン祭り！球団タイ記録の1試合7本（2017.5.12）｣
5月20日（水）17:30-22:00
【変更前】
17:30-22:00【生】 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.20甲子園）｣
【変更後】
17:30-18:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
18:00-22:00 猛虎伝説 #13 ｢阪神 vs 東北楽天（2005.5.13開催） 復刻版ユニフォームで交流戦本拠地初勝利！｣
5月20日（水）24:00-28:00
【変更前】
24:00-28:00 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.20鎌スタ）｣
【変更後】
24:00-28:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
5月21日（木）5:00-9:30
【変更前】
5:00-9:30 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.20甲子園）｣
【変更後】
5:00-5:30 千客万来～がおら寄席～ #8 ｢旭堂南斗「プロレス講談 黒い呪術師」｣
5:30-5:45 肉体改造TV #10 ｢ヒップアップトレーニング｣
5:45-8:00 Bリーグ2019-20 ｢＜第12節＞シーホース三河 vs 川崎ブレイブサンダース（12.17ウィングアリーナ刈谷）｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-9:00 寺子屋ファイターズ #3 ｢自助論｣
9:00-9:30 寺子屋ファイターズ #4 ｢孫氏の兵法｣
5月21日（木）11:30-12:30
【変更前】
11:30-11:50 シャイニング ジャパン #19 ｢熊谷紗希（女子サッカー選手）｣
11:50-12:10 シャイニング ジャパン #20 ｢安室丈（プロサーフィン選手）｣
12:10-12:30 シャイニング ジャパン #21 ｢新嶋莉奈（ウインドサーフィン選手）｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-12:30 インフォメーション
5月21日（木）12:55-17:00
【変更前】
12:55-17:00【生】 GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.21鎌スタ）｣
【変更後】
12:55-13:30 寺子屋ファイターズ #5 ｢論語と算盤｣
13:30-17:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【記録編】スギノール来日!?あっぱれ両打席本塁打（2019.5.23）｣
5月21日（木）17:30-27:30
【変更前】
17:30-18:00 ATPテニスマガジン #499
18:00-18:30 最先端バトル ドラゴンゲート!! #65
18:30-23:00 【佐藤琢磨 優勝レース】インディカー・シリーズ ｢2017年「第101回インディ500」～インディアナポリス～｣
23:00-27:30 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.21甲子園）｣
【変更後】
17:30-18:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
18:00-22:30 【佐藤琢磨 優勝レース】インディカー・シリーズ ｢2017年「第101回インディ500」～インディアナポリス～｣
25:15-25:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #34
25:30-25:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #35
25:45-26:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #36
26:00-26:15 西村いちか ゴルフ大好き!! #37
26:15-26:30 西村いちか ゴルフ大好き!! #38
26:30-27:00 最先端バトル ドラゴンゲート!! #65
27:00-27:30 ATPテニスマガジン #499