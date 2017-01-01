編成変更

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5月20日～5月21日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

（2020年4月30日）

表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

5月20日（水）5:00-9:30
【変更前】
5:00-9:30　GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.19甲子園）｣
 変更後】
5:00-5:30　千客万来～がおら寄席～ #7 ｢旭堂小南陵「黒雲の辰」｣
5:30-5:45　肉体改造TV #9 ｢ボクササイズで有酸素運動｣
5:45-8:00　Bリーグ2019-20 ｢＜第10節＞島根スサノオマジック vs サンロッカーズ渋谷（12.9松江市総合体育館）｣
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん 
8:30-9:00　ATPテニスマガジン #499
9:00-9:30　島RUN #37 ｢シンガポール・オーチャード周辺をRUN｣
        
5月20日（水）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　島RUN #37 ｢シンガポール・オーチャード周辺をRUN｣    
変更後】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん 
    
5月20日（水）12:45-17:00
【変更前】
12:45-12:55　YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #2 ｢瞬殺！無敵のカルボナーラ｣
12:55-17:00【生】　GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.20鎌スタ）｣    
変更後】
12:45-13:00　YAMATOの元気めしキッチン！Round 3 #2 ｢瞬殺！無敵のカルボナーラ｣    
13:00-13:30　寺子屋ファイターズ #4 ｢孫氏の兵法｣ 
13:30-17:00　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【記録編】ホームラン祭り！球団タイ記録の1試合7本（2017.5.12）｣ 
 
    
5月20日（水）17:30-22:00
【変更前】
17:30-22:00【生】　GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.20甲子園）｣
 変更後】
17:30-18:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん 
18:00-22:00　猛虎伝説 #13 ｢阪神 vs 東北楽天（2005.5.13開催）　復刻版ユニフォームで交流戦本拠地初勝利！｣
5月20日（水）24:00-28:00
【変更前】
24:00-28:00　GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.20鎌スタ）｣    
 変更後】
24:00-28:00　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
5月21日（木）5:00-9:30
【変更前】
5:00-9:30　GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.20甲子園）｣
 変更後】
5:00-5:30　千客万来～がおら寄席～ #8 ｢旭堂南斗「プロレス講談 黒い呪術師」｣
5:30-5:45　肉体改造TV #10 ｢ヒップアップトレーニング｣
5:45-8:00　Bリーグ2019-20 ｢＜第12節＞シーホース三河 vs 川崎ブレイブサンダース（12.17ウィングアリーナ刈谷）｣
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん 
8:30-9:00　寺子屋ファイターズ #3 ｢自助論｣
9:00-9:30　寺子屋ファイターズ #4 ｢孫氏の兵法｣
        
5月21日（木）11:30-12:30
【変更前】
11:30-11:50　シャイニング ジャパン #19 ｢熊谷紗希（女子サッカー選手）｣
11:50-12:10　シャイニング ジャパン #20 ｢安室丈（プロサーフィン選手）｣
12:10-12:30　シャイニング ジャパン #21 ｢新嶋莉奈（ウインドサーフィン選手）｣
変更後】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-12:30　インフォメーション
        
5月21日（木）12:55-17:00
【変更前】
12:55-17:00【生】　GAORAプロ野球中継～ファーム～（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 巨人（5.21鎌スタ）｣    
変更後】
12:55-13:30　寺子屋ファイターズ #5 ｢論語と算盤｣ 
13:30-17:00　ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢【記録編】スギノール来日!?あっぱれ両打席本塁打（2019.5.23）｣ 
     
5月21日（木）17:30-27:30
【変更前】
17:30-18:00　ATPテニスマガジン #499
18:00-18:30　最先端バトル ドラゴンゲート!! #65
18:30-23:00　【佐藤琢磨 優勝レース】インディカー・シリーズ ｢2017年「第101回インディ500」～インディアナポリス～｣
23:00-27:30　GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 広島（5.21甲子園）｣
変更後】
17:30-18:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん 
18:00-22:30　【佐藤琢磨 優勝レース】インディカー・シリーズ ｢2017年「第101回インディ500」～インディアナポリス～｣
22:30-25:15　猛虎伝説 #11 ｢阪神 vs ヤクルト（2005.4.2開催）　金本1500安打＆福原無四球でシーズン初勝利！｣
25:15-25:30　西村いちか ゴルフ大好き!! #34
25:30-25:45　西村いちか ゴルフ大好き!! #35
  
25:45-26:00　西村いちか ゴルフ大好き!! #36
26:00-26:15　西村いちか ゴルフ大好き!! #37
26:15-26:30　西村いちか ゴルフ大好き!! #38
26:30-27:00　最先端バトル ドラゴンゲート!! #65
27:00-27:30　ATPテニスマガジン #499
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