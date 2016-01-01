5月27日～5月29日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更
（2020年4月30日）
表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。
5月27日（水）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #37 ｢周南カントリー倶楽部 対決編No.1｣
8:15-8:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #38 ｢周南カントリー倶楽部 対決編No.2｣
【変更後】
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
5月27日（水）11:30-16:00
【変更前】
11:30-16:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 千葉ロッテ（5.26甲子園）｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-13:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #2 ｢第82回大会2回戦 智弁和歌山 vs 興南 西川遥輝対琉球トルネード｣
13:00-14:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #3 ｢第78回大会2回戦 早稲田実 vs 関西 斎藤佑樹2試合334球の熱投｣
14:00-15:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #4 ｢第79回大会2回戦 大阪桐蔭 vs 佐野日大 怪物・中田翔2打席連発｣
15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
15:30-16:00 千客万来～がおら寄席～ #15 ｢桂米團治「子は鎹」｣
5月27日（水）22:30-翌6:00
【変更前】
22:30-27:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 千葉ロッテ（5.27甲子園）｣
27:00-翌6:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #416 ｢5.4後楽園ホール｣
【変更後】
22:30-27:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
27:00-翌6:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #416 ｢全日本プロレスTVアーカイブス 2018 SUMMER EXPLOSION～Jr. TAG BATTLE OF GLORY～ 2018.8.18後楽園ホール｣
5月28日（木）7:00-9:00
【変更前】
7:00-9:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #27 ｢北海道日本ハム vs 阪神(2016.6.12開催) 交流戦初 大谷翔平リアル二刀流｣
【変更後】
7:00-8:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #29 ｢第77回大会2回戦 市和歌山商 vs 神村学園 川端慎吾×野上亮磨｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-9:00 インフォメーション
5月28日（木）11:30-16:00
【変更前】
11:30-16:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 千葉ロッテ（5.27甲子園）｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-13:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #30 ｢第81回大会1回戦 花巻東 vs 鵡川 みちのくのドクターK・菊池雄星 圧巻のセンバツデビュー｣
13:00-14:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #31 ｢第81回大会2回戦 花巻東 vs 明豊 菊池雄星×今宮健太｣
14:00-15:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #32 ｢第81回大会準々決勝 花巻東 vs 南陽工 投打で魅了！菊池雄星｣
15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
15:30-16:00 島RUN #39 ｢沖縄県・南海岸の絶景 南城市をRUN｣
5月28日（木）18:30-27:00
【変更前】
18:30-20:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #534 ｢4.19アクロス福岡他｣
20:30-22:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #535 ｢5.8後楽園ホール｣
22:30-27:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 千葉ロッテ（5.28甲子園）｣
【変更後】
18:30-20:30 DRAGON GATE 無限大～infinity～ #535 ｢内容未定｣
20:30-22:30 OZアカデミー 女子プロレス ｢尾崎魔弓セレクション OZベストバウト｣
22:30-27:00 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
5月29日（金）7:00-9:00
【変更前】
7:00-9:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #30 ｢北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(2017.7.26開催) 北海道移転後1000勝！｣
【変更後】
7:00-8:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #33 ｢第81回大会準決勝 花巻東 vs 利府 菊池雄星×センバツ初出場・利府｣
8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
8:30-9:00 インフォメーション
5月29日（金）11:30-16:00
【変更前】
11:30-16:00 GAORAプロ野球中継（タイガース） ｢阪神 vs 千葉ロッテ（5.28甲子園）｣
【変更後】
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
12:00-13:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #34 ｢第81回大会決勝 花巻東 vs 清峰 頂上決戦！菊池雄星×今村猛｣
13:00-14:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #35 ｢第80回大会2回戦 沖縄尚学 vs 聖光学院 黄金バッテリー東浜巨&嶺井博希 センバツ初陣｣
14:00-15:00 センバツプレイバック～ヒーローたちの原点～ #36 ｢第80回大会3回戦 沖縄尚学 vs 明徳義塾 エース・東浜巨 仲間を信じた全力の129球｣
15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
15:30-15:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #39
15:45-16:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #40
5月29日（金）17:30-26:30
【変更前】
17:30-22:30【生】 GAORAプロ野球中継（ファイターズ） ｢北海道日本ハム vs 中日（5.29札幌ドーム）｣
22:30-26:30 究極KOバトル Krush ｢Krush.115 5.29後楽園ホール｣
【変更後】
17:30-17:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #41
17:45-18:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #42
18:00-22:30 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣
22:30-26:30 ファイターズファンに贈る～あの名試合をもう一度～ ｢内容未定｣