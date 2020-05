5月27日～5月29日 各種イベント開催中止・延期に伴う編成変更

表題の件、各種イベントの開催中止・延期に伴い、以下の通り編成変更します。

5月27日(水)8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:15 田中秀道 Presents シングルへの道 #37 「周南カントリー倶楽部 対決編No.1」 8:15-8:30 田中秀道 Presents シングルへの道 #38 「周南カントリー倶楽部 対決編No.2」 【変更後】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 5月27日(水)11:30-16:00 【変更前】 11:30-16:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 千葉ロッテ(5.26甲子園)」 【変更後】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 12:00-13:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #2 「第82回大会2回戦 智弁和歌山 vs 興南 西川遥輝対琉球トルネード」 13:00-14:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #3 「第78回大会2回戦 早稲田実 vs 関西 斎藤佑樹2試合334球の熱投」 14:00-15:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #4 「第79回大会2回戦 大阪桐蔭 vs 佐野日大 怪物・中田翔2打席連発」

15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 15:30-16:00 千客万来~がおら寄席~ #15 「桂米團治「子は鎹」」

5月27 日(水 )22:30-翌6:00 【変更前】 22:30- 27:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 千葉ロッテ(5.27甲子園)」 27:00-翌6:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #416 「5.4後楽園ホール」 【 変更 後】 22:30- 27:00 ファイターズファンに贈る~あの名試合をもう一度~ 「内容未定」 27:00-翌6:00 全日本プロレス ALL JAPAN B-Banquet #416 「 全日本プロレスTVアーカイブス 2018 SUMMER EXPLOSION~Jr. TAG BATTLE OF GLORY~ 2018.8.18後楽園ホール 」

5月28 日(木 )7:00-9:00 【変更前】 7:00-9:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #27 「北海道日本ハム vs 阪神(2016.6.12開催) 交流戦初 大谷翔平リアル二刀流」 【 変更 後】 7:00 -8:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #29 「第77回大会2回戦 市和歌山商 vs 神村学園 川端慎吾×野上亮磨」 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 8:30- 9:00 インフォメーション 5月28 日(木 )11:30-16:00 【変更前】 11:30- 16:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 千葉ロッテ(5.27甲子園)」 【 変更 後】 11:30 -12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 12:00-13:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #30 「第81回大会1回戦 花巻東 vs 鵡川 みちのくのドクターK・菊池雄星 圧巻のセンバツデビュー」 13:00-14:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #31 「第81回大会2回戦 花巻東 vs 明豊 菊池雄星×今宮健太」 14:00-15:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #32 「第81回大会準々決勝 花巻東 vs 南陽工 投打で魅了!菊池雄星」

15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 15:30- 16:00 島RUN #39 「沖縄県・南海岸の絶景 南城市をRUN」 5月28 日(木 )18:30-27:00 【変更前】 18:30- 20:30 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #534 「4.19アクロス福岡他」 20:30-22:30 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #535 「5.8後楽園ホール」 22:30-27:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 千葉ロッテ(5.28甲子園)」 【 変更 後】 18:30- 20:30 DRAGON GATE 無限大~infinity~ #535 「 内容未定 」 20:30-22:30 OZアカデミー 女子プロレス 「尾崎魔弓セレクション OZベストバウト」 22:30- 27:00 ファイターズファンに贈る~あの名試合をもう一度~ 「内容未定」 5月29 日(金 )7:00-9:00 【変更前】 7:00-9:00 レジェンド・オブ・ファイターズ #30 「北海道日本ハム vs 千葉ロッテ(2017.7.26開催) 北海道移転後1000勝!」 【 変更 後】 7:00 -8:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #33 「第81回大会準決勝 花巻東 vs 利府 菊池雄星×センバツ初出場・利府」 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 8:30- 9:00 インフォメーション 5月29 日(金 )11:30-16:00 【変更前】 11:30- 16:00 GAORAプロ野球中継(タイガース) 「阪神 vs 千葉ロッテ(5.28甲子園)」 【 変更 後】 11:30 -12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 12:00-13:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #34 「第81回大会決勝 花巻東 vs 清峰 頂上決戦!菊池雄星×今村猛」 13:00-14:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #35 「第80回大会2回戦 沖縄尚学 vs 聖光学院 黄金バッテリー東浜巨&嶺井博希 センバツ初陣」 14:00-15:00 センバツプレイバック~ヒーローたちの原点~ #36 「第80回大会3回戦 沖縄尚学 vs 明徳義塾 エース・東浜巨 仲間を信じた全力の129球」

15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 15:30-15:45 西村いちか ゴルフ大好き!! #39 15:45- 16:00 西村いちか ゴルフ大好き!! #40