編成変更

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5/13,14「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定に伴う変更

（2020年5月1日）

放送内容が決定しましたので、以下の通り編成変更します。

 
5月13日（水）8:30-9:00
【変更前】
8:30-9:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:30-8:45　NobuyaのNew York Style HIP HOP #1
8:45-9:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #10

5月13日（水）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　NobuyaのNew York Style HIP HOP #1
11:45-12:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #10
5月13日（水）15:00-15:30
【変更前】
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　NobuyaのNew York Style HIP HOP #1
15:15-15:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #10
5月14日（木）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #1
8:15-8:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #11

5月14日（木）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #1
11:45-12:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #11
5月14日（木）15:00-15:30
【変更前】
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #1
15:15-15:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #11
  
  
以上

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