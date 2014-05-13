5/13,14「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定に伴う変更

放送内容が決定しましたので、以下の通り編成変更します。

5月13日（水）8:30-9:00 【変更前】 8:30-9:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 8:30-8:45 NobuyaのNew York Style HIP HOP #1 8:45-9:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #10

5月13日（水）11:30-12:00 【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 11:30-11:45 NobuyaのNew York Style HIP HOP #1 11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #10 5月13日（水）15:00-15:30 【変更前】 15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 15:00-15:15 NobuyaのNew York Style HIP HOP #1 15:15-15:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #10 5月14日（木）8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 8:00-8:15 いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #1 8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #11

5月14日（木）11:30-12:00 【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 11:30-11:45 いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #1 11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #11 5月14日（木）15:00-15:30 【変更前】 15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 15:00-15:15 いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #1 15:15-15:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #11 以上