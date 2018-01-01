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6/24全日本プロレス#416 番組内容変更に伴うサブタイトル変更

（2020年5月1日）

全日本プロレス#416の番組内容変更に伴い、以下の通りサブタイトル変更いたします。

6月24日（水）22:30-25:30
変更前】
全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet #416 「5.4後楽園ホール」
変更後】
全日本プロレス　ALL JAPAN B-Banquet #416 全日本プロレスTVアーカイブス 2018 SUMMER EXPLOSION～Jr. TAG BATTLE OF GLORY～　2018.8.18後楽園ホール
 
 
以上 
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