編成変更

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5/15～22 健康応援プロジェクト #からだのじかん 放送内容決定に伴う編成変更①

（2020年5月8日）

表題の件、放送内容決定に伴い、以下の通り編成変更します。

5月15日（金）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
8:15-8:30　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #5 ｢腰痛改善プログラム｣

5月15日（金）11:30-12:00
【変更前】 11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
11:45-12:00　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #5 ｢腰痛改善プログラム｣

5月15日（金）15:00-15:30
【変更前】
 
15:00-15:30　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #12
15:15-15:30　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #5 ｢腰痛改善プログラム｣

5月16日（土）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　イエトレ #6
8:15-8:30　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #6 ｢お腹を引き締める｣

5月16日（土）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　イエトレ #6 
11:45-12:00　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #6 ｢お腹を引き締める｣ 
 
5月17日（日）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:30　VIVA!! おしえてマッスル #2

5月17日（日）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-12:00　VIVA!! おしえてマッスル #2   
 
5月17日（日）21:00-22:30
【変更前】
21:00-21:30
　健康応援プロジェクト #からだのじかん　
21:30-22:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
22:00-22:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
21:00-21:15　イエトレ #6 
21:15-21:30　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #6 ｢お腹を引き締める｣ 
21:30-22:00　VIVA!! おしえてマッスル #2
22:00-22:30　VIVA!! おしえてマッスル #1
 
5月18日（月）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　シモ’Sキッチン！ #3
8:15-8:30　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #7 ｢上半身のトレーニング｣

5月18日（月）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　シモ’Sキッチン！ #3
11:45-12:00　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #7 ｢上半身のトレーニング｣ 

5月18日（月）15:00-15:30
【変更前】
15:00-15:30　
健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　シモ’Sキッチン！ #3 
15:15-15:30　おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #7 ｢上半身のトレーニング｣ 
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