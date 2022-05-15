5/15～22 健康応援プロジェクト #からだのじかん 放送内容決定に伴う編成変更①
（2020年5月8日）
表題の件、放送内容決定に伴い、以下の通り編成変更します。
5月15日（金）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #5 ｢腰痛改善プログラム｣
5月15日（金）11:30-12:00
【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
【変更後】
11:45-12:00 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #5 ｢腰痛改善プログラム｣
5月15日（金）15:00-15:30
【変更前】
【変更後】
15:15-15:30 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #5 ｢腰痛改善プログラム｣
5月16日（土）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30
【変更後】
8:15-8:30 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #6 ｢お腹を引き締める｣
5月16日（土）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00
【変更後】
11:45-12:00 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #6 ｢お腹を引き締める｣
5月17日（日）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30
【変更後】
5月17日（日）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00
【変更後】
5月17日（日）21:00-22:30
【変更前】
21:00-21:30
21:30-22:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
22:00-22:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
【変更後】
21:15-21:30 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #6 ｢お腹を引き締める｣
21:30-22:00 VIVA!! おしえてマッスル #2
22:00-22:30 VIVA!! おしえてマッスル #1
5月18日（月）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30
【変更後】
8:15-8:30 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #7 ｢上半身のトレーニング｣
5月18日（月）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00
【変更後】
11:45-12:00 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #7 ｢上半身のトレーニング｣
5月18日（月）15:00-15:30
【変更前】
15:00-15:30
【変更後】
15:15-15:30 おうちでワークアウト ～理想のBODY～ #7 ｢上半身のトレーニング｣