5/23～29 健康応援プロジェクト #からだのじかん 放送内容決定に伴う編成変更

表題の件 、放送内容が決定しましたので、 以下の通り編成 変更 します。

5月23 日(土 )8:00-8:30 5月23 日(土 )11:30-12:00

5月23 日(土 )17:00-17:30 【変更前】 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【 変更 後】 ブレイザーズ@TV~家トレ編~



5月24日(日)8:00-8:30 5月24日(日)17:00-17:30

5月24日(日)22:30-23:00 【変更前】 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】

VIVA!! おしえてマッスル #3

5月25日(月)8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 8:00-8:15 シモ’Sキッチン! #4 8:15-8:30 Stay on the Slackline! #2 「スラックラックでスタティック」

5月25日(月)11:30-12:00

【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 11:30-11:45 シモ’Sキッチン! #4 11:45-12:00 Stay on the Slackline! #2 「スラックラックでスタティック」

5月25日(月)16:00-17:00 【変更前】 16:00-16:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 16:30-17:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 16:00-16:15 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #2 16:15-16:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #3 16:30-16:45 シモ’Sキッチン! #4 16:45-17:00 Stay on the Slackline! #2 「スラックラックでスタティック」 5月25日(月)22:30-23:00 【変更前】 22:30-23:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 22:30-22:45 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #1 22:45-23:00 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #2 5月26日(火)8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 8:00-8:15 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #4 「カッコいい胸を作ろう」 8:15-8:30 Stay on the Slackline! #3 「スラックラックとスラックレール」

5月26日(火)11:30-12:00

【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 11:30-11:45 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #4 「カッコいい胸を作ろう」 11:45-12:00 Stay on the Slackline! #3 「スラックラックとスラックレール」 5月26日(火)17:30-18:00 【変更前】 17:30-18:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 17:30-17:45 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #4 「カッコいい胸を作ろう」 17:45-18:00 Stay on the Slackline! #3 「スラックラックとスラックレール」 5月27日(水)8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 8:00-8:15 NobuyaのNew York Style HIP HOP #3 8:15-8:30 イエトレ #10

5月27日(水)11:30-12:00

【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 11:30-11:45 NobuyaのNew York Style HIP HOP #3 11:45-12:00 イエトレ #10

5月27日(水)15:00-15:30 【変更前】 15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 15:00-15:15 NobuyaのNew York Style HIP HOP #3 15:15-15:30 イエトレ #10 5月28日(木)8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 8:00-8:15 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #3 8:15-8:30 イエトレ #11

5月28日(木)11:30-12:00

【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 11:30-11:45 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #3 11:45-12:00 イエトレ #11

5月28日(木)15:00-15:30 【変更前】 15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 15:00-15:15 いまこそ!~ナイスボディ目指します~ #3 15:15-15:30 イエトレ #11 5月29日(金)8:00-8:30 【変更前】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 8:00-8:15 Stay on the Slackline! #4 「スラックラックで遊ぶ」 8:15-8:30 イエトレ #12

5月29日(金)11:30-12:00

【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 11:30-11:45 Stay on the Slackline! #4 「スラックラックで遊ぶ」 11:45-12:00 イエトレ #12

5月29日(金)15:00-15:30 【変更前】 15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん 【変更後】 15:00-15:15 Stay on the Slackline! #4 「スラックラックで遊ぶ」 15:15-15:30 イエトレ #12