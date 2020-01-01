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DRAGON GATE 無限大～infinity～ #537サブタイトル変更

（2020年5月18日）

表題の件、大会開催中止に伴い以下の通り変更いたします。
放送内容は決定次第、ご案内いたします。
 
 
6月29日（月）19:00-21:00
【変更前】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #537 ｢6.2後楽園ホール
 変更後】
DRAGON GATE 無限大～infinity～ #537 ｢内容未定 
 
以上
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