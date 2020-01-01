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6/3～6/6「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定

（2020年5月21日）

表題の件、以下の通り決定しましたのでご連絡いたします。
 
 
6月3日（水）8:00-8:30
【変更前】 8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
8:15-8:30　イエトレ #14

6月3日（水）11:30-12:00
【変更前】 11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
11:45-12:00　イエトレ #14 
 
6月3日（水）22:00-23:00 
【変更前】 22:00-22:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
22:30-23:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん  
変更後】
22:00-22:15　NobuyaのNew York Style HIP HOP #1
22:15-22:30　NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
22:30-22:45　NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
22:45-23:00　イエトレ #14 
 
6月4日（木）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #4
8:15-8:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #3
6月4日（木）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #4 
11:45-12:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #3
 
6月4日（木）22:00-23:00 
【変更前】
22:00-22:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
22:30-23:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん  
変更後】
22:00-22:15　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #3 ｢美しい背中を手に入れろ｣
22:15-22:30　宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #4 ｢カッコいい胸を作ろう｣
22:30-22:45　いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #4 
22:45-23:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #3
 
6月5日（金）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　イエトレ #15  
8:15-8:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #4 
 
6月5日（金）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　イエトレ #15
11:45-12:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #4
 
6月5日（金）15:00-15:30 
【変更前】
15:00-15:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
15:00-15:15　イエトレ #15
15:15-15:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #4
 
6月5日（金）22:30-23:00
【変更前】
22:30-23:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
22:30-22:45　Stay on the Slackline! #1 ｢スラックラックの基本｣
22:45-23:00　Stay on the Slackline! #2 ｢スラックラックでスタティック｣
 
6月6日（土）8:00-8:30
【変更前】
8:00-8:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
8:00-8:15　狩野舞子の女バレ部！ #2「おうちでできる技術トレーニング
8:15-8:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #5
 
6月6日（土）11:30-12:00
【変更前】
11:30-12:00　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
11:30-11:45　狩野舞子の女バレ部！ #2 「おうちでできる技術トレーニング
11:45-12:00　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #5 
 
6月6日（土）17:00-17:30 
【変更前】
17:00-17:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
17:00-17:15　狩野舞子の女バレ部！ #2「おうちでできる技術トレーニング
17:15-17:30　自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #5 
 
6月6日（土）22:00-22:30
【変更前】
22:00-22:30　健康応援プロジェクト #からだのじかん
変更後】
22:00-22:15　シモ’Sキッチン！ #3
22:15-22:30　シモ’Sキッチン！ #4 
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