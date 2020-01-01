6/3～6/6「健康応援プロジェクト #からだのじかん」放送内容決定
（2020年5月21日）
表題の件、以下の通り決定しましたのでご連絡いたします。
6月3日（水）8:00-8:30
【変更前】 8:00-8:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
【変更後】
8:15-8:30 イエトレ #14
22:00-22:15 NobuyaのNew York Style HIP HOP #1
6月3日（水）11:30-12:00
【変更前】 11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
【変更後】
11:30-11:45 NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
11:45-12:00 イエトレ #14
6月3日（水）22:00-23:00
【変更前】 22:00-22:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん
22:30-23:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
【変更後】
22:15-22:30 NobuyaのNew York Style HIP HOP #2
22:30-22:45 NobuyaのNew York Style HIP HOP #4
22:45-23:00 イエトレ #14
6月4日（木）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #3
6月4日（木）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #4
11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #3
6月4日（木）22:00-23:00
【変更前】
22:30-23:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん
【変更後】
22:15-22:30 宮原健斗のトレーニング最高ですか!? #4 ｢カッコいい胸を作ろう｣
22:30-22:45 いまこそ！～ナイスボディ目指します～ #4
22:45-23:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #3
6月5日（金）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #4
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん15:00-15:15 イエトレ #15
6月5日（金）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 イエトレ #15
11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #4
6月5日（金）15:00-15:30
【変更前】
【変更後】
15:15-15:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #4
6月5日（金）22:30-23:00
【変更前】
【変更後】
22:30-22:45 Stay on the Slackline! #1 ｢スラックラックの基本｣
22:45-23:00 Stay on the Slackline! #2 ｢スラックラックでスタティック｣
6月6日（土）8:00-8:30
【変更前】
【変更後】
8:15-8:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #5
11:30-12:00 健康応援プロジェクト #からだのじかん17:00-17:30 健康応援プロジェクト #からだのじかん17:00-17:15 狩野舞子の女バレ部！ #2「おうちでできる技術トレーニング」
6月6日（土）11:30-12:00
【変更前】
【変更後】
11:30-11:45 狩野舞子の女バレ部！ #2 「おうちでできる技術トレーニング」
11:45-12:00 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #5
6月6日（土）17:00-17:30
【変更前】
【変更後】
17:15-17:30 自宅で簡単 カーヴィーボディ「AYAのソックスエクササイズ」 #5
6月6日（土）22:00-22:30
【変更前】
【変更後】
22:00-22:15 シモ’Sキッチン！ #3
22:15-22:30 シモ’Sキッチン！ #4